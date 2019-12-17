【理大圍城】學生返校　斡旋校長籲細心跟進：唔係出張通告可解決

理大圍城事件至今一個月，11月18日晚，一批中學校長進入理大接學生離開，事件中共有318名未成年人被登記，中學校長會主席鄧振強校長稱，校長圈之間有互相交流，目前學生已復課，暫未收到有警察接觸當日被登記的學生。

不少離開學生與家長見面一刻相擁痛哭。（資料圖片）

學生重返校園，並不意味事件已完結，在這場長達半年的社會事件中，有學生上前線、被捕，鄧校長預計，教育界要花很多時間關心學生情緒問題，避免他們出現創傷後遺症，「好多係乖學生，係佢哋心目中，覺得社會出咗好多問題，佢哋要去表達，最後要承受法律風險，對佢哋嚟講係踏出好大一步。」

飽受外界批評 校長堅持入理大

鄧校長坦言，進入理大對於校長們而言有一定難度，因當時面對不同輿論，「有人批評我哋縱容，話唔應該帶學生走；都有人覺得我哋帶學生去送頭」，校長選擇入內，「其實我哋知做呢樣嘢信任度好低，但教育工作者就係要保障學生安全，冇得諗咁多。」而當鄧校長踏進理大時心情很複雜，「好震撼，我會見到一啲戰鬥痕跡仍在，因為成地都係gear、障礙物、汽油彈，感覺係一個戰爭場面，但係又唔會太唔安全。」

校長與學生需要經過汽油彈、碎磚才可到達理大外的警方檢查站。（資料圖片）

反思守法學生冒險犯法的原因

理大一役，鄧校長最難忘的是18日晚通宵留守在檢查站接學生，「經過我哋檢查站嘅人好多，有男有女，年紀有大有細，正常佢哋都係守法，點解𠵱家會有千幾個人冒險犯法？」。事隔一個月，沉澱下來，鄧校長認為政府要接受社會出現矛盾與衝突，導致在一個不正常的時代，有人盡最大努力去為香港付出。鄧校長認為，有人犯法不再只是一種治安問題，是政治問題，「有政治解決方案，香港人啲敵意可以消除，好似理大事件可以睇到，大家有共同意願，希望事件可平安落幕，只不過係最後有權去做決定嘅人會唔會去做一啲適當嘅決定。」

學生不滿警執法過程 獨立調查委員會必不可少

鄧校長坦承，半年來接觸很多學生，他們對警方的執法過程有很大意見，對警方存在一定恐懼，「佢哋真係有呢種恐懼存在，執政嘅要明白市民擔憂，如果唔明白，就會做錯一啲決定。」 鄧校長認為，如果要釋除市民疑慮，還各方面一個公道，「獨立調查委員會係必不可少。」

有女校長直接從學校出發，未來得及換衣服，穿著長裙高跟鞋便前往理大接學生。（資料圖片）

難忘學生離開理大後寫信道謝

當日有不少女校長進入理大，潔心林炳炎中學劉瑤紅校長是其中一位。她憶述，踏入校園一刻，熟悉的校園到處是頹垣敗瓦，「個心好唔舒服，會覺得點解啲學生要留係呢到，佢哋唔係應該係校園讀書咩？呢啲唔係應該係成年人要擔心嘅嘢咩？」劉校長稱，經歷了理大一役，梳理整件事後，最擔心的是青年人會出現創傷後遺症，「回望返成件事，感覺學生唔猙獰，佢哋係想表達想法，有好多嘢想問，無論大人或政府，都低估咗青年人對社會嘅熱情，應該有多啲渠道畀佢哋去表達。」

事發至今一個月，劉校長稱，暫未聽到有學生被警方接觸，有當日接出來的其他學校學生寫信給她，感謝校長帶她離開理大，劉校長稱，事件既然發生了，社會應為這批年輕人努力找出路。

聆聽、陪伴青年人

劉校長與鄧校長不約而同認為，理大事件後，作為教育者，於社會存在矛盾與撕裂、青年人不信任權威的時候，應該要聆聽、陪伴青年人，讓他們從表達想法去梳理事件，從而進行理性分析。鄧校長稱，未來的日子，會用個案形式，幫助關心社會事件的學生，了解他們的情緒後，再進行輔導，「呢個係唔急得嘅過程，要好小心處理，要虛心聆聽佢哋，唔係單純出一張通告，例明三不准、十不准就可以解決。」

由18日開始，鄧振強校長先後6日前往理大尋找學生。（資料圖片）

中學校長進入理大一事，最早由立法會議員葉建源組織一眾校長開會，他稱，事件中有逾百名校長參與，大家拋開政見分歧，一致為學生安全，願意冒險進入理大，「不為什麼，只為接學生。」校長進入理大接學生，另建立了師生間溝通及互信的基礎。

葉建源認為，面對曾經歷圍困的學生，校長及教師要從家庭關係、人際關係及個人情緒三方面輔助學生，特別是家庭關係不良好的學生，學校教師及社工要跟進，幫助他們重投校園生活；由於學生離開時需要進行登記，部分學生亦擔憂警方進行追究，惟葉建源稱，大部分中學生都是本著純樸對社會關心而進入理大，相信他們不涉及暴力。