【警方記者會】公開記者身份證便衣仍上班　郭嘉銓：有唔啱地方

一名昨日（26日）於大埔採訪的《立場新聞》記者被便衣警員截查要求出示身份證期間，警員將記者身份證向直播鏡頭展示近數十秒，個人資料私隱專員黃繼兒今日（27日）回應指事件表面證供成立，認為有可能違反私隱保障原則，有足夠理由展開主動調查。 警察公共關係科總警司郭嘉銓指，事件中負責截查的警員「係有唔啱嘅地方」，警方會主動了解及調查事件，及有需要時配合私隱專員公署調查。郭又指該名警員現時仍繼續上班。

警員將《立場新聞》記者的身份證等向直播鏡頭展示近數十秒，將記者個人資料清楚顯示。（《立場新聞》圖片）

機係你嘅，開機又係你嘅，你話人哋錄你？ 便衣警

昨日於大埔超級城網民發起的「和你 SHOP 蒙面日」行動其間，一名在場採訪的《立場新聞》記者被要求出示身份證，便衣警員其後於直播鏡頭前展示記者的立法會記者證及記協記者證，並再將記者的身份證在該記者的直播鏡頭前展示約 40 秒。於《立場新聞》直播新聞片段中，該名警員將記者的身份證展示於其鏡頭前，隨即被記者質疑違反《個人資料(私隱)條例》，有警員回應指「係你開㗎，部機係你，我部機無影到」，另一名警員則指「機係你嘅，開機又係你嘅，你話人哋錄你？」。

記者協會及攝記協會發聲明譴責事件，個人資料私隱專員黃繼兒指事件表面證供成立，認為有可能違反私隱保障原則，有足夠理由讓公署展開主動調查。黃繼兒又指若涉違反守則，公署將發執行通知書。

郭嘉銓指事件中負責截查的警員「係有唔啱嘅地方」。（魯嘉裕攝）

（警員）係有唔啱嘅地方 警察公共關係科總警司郭嘉銓

郭嘉銓：會主動了解及調查

警察公共關係科總警司郭嘉銓今日於警方記者會表示，留意到有記者在示威現場被查核身份證明文件，其間有警員手持該記者的身份證時，身份證被記者的攝錄機拍攝到，郭嘉銓指事件中負責截查的警員「係有唔啱嘅地方」，警方會主動了解、調查事件，有需要時會配合個人資料私隱專員公署的調查工作。郭嘉銓又表示，該名警員現時仍繼續上班，重申警方關注事件及重視個人私隱，又指要求警員遵守相關法例。

記者未必一定著住反光衣，穿反光衣又未必一定係記者 警察公共關係科總警司郭嘉銓

警記指罵、針對用語不應該 望互諒互讓

郭嘉銓又稱關注有前線警員在示威現場與記者有近距離的磨擦，包括有警員及記者之間的爭執、互相指罵及有針對性的用語，郭認為情況不應該，但表示希望大家明白前線警員在受到暴力衝擊的現場，很多時在人堆中需要短時間內迅速辨認在場人士的角色及身份，「記者未必一定著住反光衣，穿反光衣又未必一定係記者」，又指曾經發生阻礙警員執法及搶犯的情況，警員對現場人士難免有高的警覺性。郭強調警方尊重新聞自由及記者的採訪，會提醒前線警員保持克制，避免大家在言語間有誤會、口角，希望前線警員及記者可以互諒互讓，互相尊重。