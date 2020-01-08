【武漢肺炎】理大再多一名學生內地回港後發燒　累計兩宗懷疑個案

湖北省武漢市爆發原因不明肺炎，香港理工大學今日（8日）證實，再多一名由內地回港學生出現發燒及上呼吸道感染的症狀，計及昨日（7日）一名從武漢回港學生曾發燒咳嗽後，理大目前累計有兩名學生從內地回港後不適需送院治理。理大指出，新增個案是紅磡宿舍宿生，已將個案通知衞生防護中心。並於宿舍及校園特別清潔及消毒。

理大晚上回覆《香港01》查詢時表示，證實再有一名由內地返港的學生，今日出現發燒及上呼吸道感染的症狀。該學生現時情況穩定，正留院治療及觀察，理大已將個案通知衞生防護中心。

理大續指，由於該名學生是理大紅磡宿舍宿生，校方已在宿舍及校園進行特別清潔及消毒。理大正密切留意相關情況，繼續加強校內的衞生防預措施，又建議從武漢回港的員工及學生，回港後14天內密切注意體溫及身體狀況，並戴上外科口罩，如有不適，應立即求診，並知會校方。

曾有學生到訪武漢後不適

理工大學昨晚（7日）表示，一名學生曾到過武漢，回到香港前曾經發燒，現時情況穩定，但仍有咳嗽，校方已經將個案通知衛生防護中心。而理大學生會上載FB專頁的相片所見，救護員全副防疫裝備，到理大紅磡灣宿舍，疑接載涉事學生入院。

理大表示已加強校園和宿舍內的清潔和消毒，並建議剛從武漢回港的員工及學生，回港後14天應密切注意體溫及身體狀況，並戴上外科口罩，如有不適，應立即求診，並知會校方。此外，校方周一（6日）已向全體師生員工發電郵，提醒他們做好個人衞生預防措施。

中大及演藝亦有懷疑個案

除理大出現懷疑個案，中大周一（6日）開始第二學期後，聯合書院伯利衡宿舍及和聲書院先後有3名曾到訪武漢的內地宿生出現徵狀，均需送院治理；而香港演藝學院日前也有一宗懷疑個案。中大今日回應指，早前4名曾前往公立醫院檢驗的同學，現時已全部出院。