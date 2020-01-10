旺角三匪劫找換店夫婦　休班警拘兩人　最細僅16歲

旺角彌敦道673號旺角匯豐大廈對開，一名女子手持載有近20萬元現金的手袋，其間三名男劫匪衝出，搶去女事主的手袋。(讀者提供圖片)

旺角彌敦道673號匯豐銀行大廈對開，今（10日）下午發生搶劫案，一間找換店夫婦從銀行提取約20萬元港幣放入手提袋離開時，在門外遭三名賊人襲擊行劫，搶去女事主的手袋，事主夫婦呼救及啣尾窮追，驚動見義勇為市民協助追賊，其中一名休班警員及事主夫婦合力制服兩賊，得保不失。被捕兩疑匪其一年僅16歲。警方正追捕第三名在逃疑匪。據了解，兩名被捕疑匪分別為一名20歲姓尹無業男，另一名16歲姓李被捕男當時身上並無身份證明文件。

案發下午1時許，在旺角砵蘭街經營找換店的姓候46歲男事主，偕同妻子前往彌敦道673號匯豐銀行提取20萬元港幣，放入手提袋內由候妻挽著離開銀行，惟甫出彌敦道不遠，三名男子隨即撲近，向候妻拳打腳踢襲擊，並搶去其手提袋逃走。事主夫婦不甘損失呼救追賊，適時街上人來人往，有熱心市民聞聲加入追捕，一名隸屬油尖警區休班警員經過協助追捕，卒制服一人，而遇劫夫婦亦制服一人並起回失款，第三名疑匪則逃脫。事件中女事主頭手受傷，她拒絕送院。兩名疑匪由到場警員帶返警署扣查。