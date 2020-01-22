【海關殉職】北角總部下半旗致哀　海關工會：籌備捐款助同僚家屬

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周二（21日）海關巡邏船反走私巡邏時，疑遭撞擊翻船，船上五名海關人員三死兩傷。事發後，多個政府部門發文致哀，而位於北角的海關總部下半旗致哀。香港海關人員總會主席陳紹裘表示，事故原因仍有待調查，目前最重要是幫助受影響同事、死者家屬情況，海關工會及各部門正籌備籌款基金，並安排心理輔導予受影響同事。陳紹裘稱，工會已接觸受傷的海關人員，並與殉職的海關人員家屬聯繫，為他們提供協助。

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事發在周二晚上（21日），屯門龍鼓灘對出沙洲海面，一艘海關快艇沉沒，船上五人墮海，其中兩男一女關員昏迷，送院搶救不治。昨晚，消防處分區指揮官（海務及潛水）于文陽表示，肇事海關船隻約11米長，事發海面未見漂浮物，仍需調查船隻反轉原因。三名死者救出時已失去意識，三人均有穿上救生衣。

保安局局長李家超：向三名死者家人　提供支援和協助

保安局局長李家超今日（22日）對三名海關人員昨日晚上在執行職務期間殉職深感悲痛，並向他們的家人致以最深切的慰問。李家超說：「我對於三名海關人員不幸殉職感到非常難過和痛心，政府及香港海關會全力向三名死者的家人提供所需支援和協助，希望幫助他們渡過難關。」李家超亦對另外兩名受傷的同事表示慰問，希望他們早日康復。

特首林鄭月娥：表示震驚及悲痛

海關淺水巡邏船受撞擊沉沒，致三死兩傷。目前在瑞士達沃斯公幹的行政長官林鄭月娥今（22日）發新聞稿，表示對三名海關人員在沙洲附近執行職務時沉船殉職表示震驚及悲痛，並對他們的家人致以最深切的慰問。她亦對另外兩名在事故中受傷的同事表示慰問，希望他們早日康復。

消防處：對三名海關人員殉職　深表悲痛及哀悼

消防處亦於facebook帖文指，對三名海關人員昨晚在沙洲附近執行職務時殉職深表悲痛及哀悼，並對他們的家人致以最深切的慰問。本處亦對另外兩名在事故中受傷的同事表示慰問，希望他們早日康復。

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