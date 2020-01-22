【武漢肺炎】麥理浩夫人度假村預留作隔離營　工人運醫療用品到場

武漢不明肺炎疫情持續擴散，本港今日（22日）確診首宗感染個案，食物及衛生局局長陳肇始稱，患者屬「高度懷疑新型冠狀病毒感染個案」。而局方早前指已準備兩個度假營作隔離之用，衞生署署長陳漢儀表示與患者同車廂的緊密接觸者，需要送入隔離營。 其中一個將被用作隔離營的麥理浩夫人度假村於今日起暫停開放，晚上有貨車及一輛政府車輛進入度假村，保安人員表示現時正在候命，暫未見有醫護人員出入。

康文署：預留需要時作檢疫中心

康文署發言人指，為配合衞生防護中心應對新型冠狀病毒感染肺炎，今日起暫停開放麥理浩夫人度假村作康樂用途，以預留該設施在有需要時用作檢疫中心。康文署指已陸續通知受影響的營友，及作出相關安排，會配合衞生防護中心的措施，以確保檢疫中心在有需要時順利運作。2003年沙士（非典型肺炎）於本港肆虐，麥理浩夫人度假村在同年4月1日起亦曾被用作隔離中心，隔離居住在疫症重災區淘大花園E座逾300名居民，當時另一個同被用作隔離中心的為柴灣鯉魚門公園度假村。

工人運醫療用品入內

香港01記者晚上到麥理浩夫人度假村視察，現場外範圍未見保安及防護措施有明顯加強，於度假村內近禮堂位置，遠處可見有工人正搬運物品入內，保安員表示現時只是在候命，亦未見有醫務人員出入。於晚上近10時一輛運輸公司貨車及一輛政府車輛小巴駛入，小巴車窗蒙上黑簾，另外一輛的士曾駛入度假村內，接載約四名戴口罩人士離開。運輸公司職員表示，自己是負責運送醫療用品到度假村，包括部分為口罩。

本港今日出現高度懷疑感染個案。（林振華攝）

陳漢儀：與患者緊密接觸者需送入隔離營

衞生署署長陳漢儀今晚見傳媒指，該患者為39歲武漢來港遊客，昨日（21日）從武漢搭高鐵G1015患者列車到深圳北，座位3號車10D；晚上乘搭G5607高鐵到香港西九龍站，晚上7:35開出，患者座位是2號車2D。陳漢儀指乘搭有關高鐵的人士請聯絡衛生署熱線，又指同一車廂與患者同一行、前後兩行乘客屬於緊密接觸者，政府會安排將緊密接觸者送入隔離營，而同車廂並非緊密接觸者，則會進行醫學監察。陳漢儀指，高鐵行實名購票制度，署方會嘗試從有關途徑追查。食物及衛生局局長陳肇始早前曾表示，康文署已準備兩個度假營，一旦有確診個案，可以隔離與患者的密切接觸者。