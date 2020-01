【武漢肺炎】帝逸酒店工人頻清潔　曾入住澳洲男被安排入隔離營

曾入住帝逸酒店的澳洲男被安排入隔離營。(李澤彤攝)

下午二時許,一輛政府專用的白色小巴載一名澳洲藉男子進入「隔離營」,小巴打開車側玻璃使空氣流通,司機及隨行職員則穿上全套保護衣物。該名澳洲籍男子抵港兩日,曾入住沙田帝逸酒店,今日自願到麥理浩夫人度假村接受隔離。他表示身體無大礙,沒有發燒或其他不適徵狀「I feel so good right now(我現在沒有不適)」,又稱不清楚需要隔離原因「I have no idea, I just leaving the hotel(我沒有頭緒,只是剛離開酒店)」。