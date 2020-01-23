【武漢肺炎】帝逸酒店工人頻清潔　曾入住澳洲男被安排入隔離營

武漢肺炎疫情持續擴散，其中本港第二宗發現的高度懷疑新型冠狀病毒感染個案，為一名本地 56歲男病人，於本月10日曾獨自前往武漢，返港後於18日起開始發燒，但無呼吸道感染徵狀。另外病人與太太居於馬鞍山天宇海，本月20日入住沙田帝逸酒店。 沙田帝逸酒店指，已即時聯絡曾經接待過該個案的員工，希望他們能留意有否疑似的病徵，目前為止衛生署已與一位員工聯絡及跟進，另外酒店已成立「防疫工作特別小組」，統籌防疫工作。一名曾入住沙田帝逸酒店的澳洲籍男子自願到麥理浩夫人度假村接受隔離，他表示現時身體並無大礙。

第二宗確診患者曾入住沙田帝逸酒店，職員戴上口罩。有住戶指，今早見多名工人不斷在酒店內清潔。（鄧詠中攝）

曾入住帝逸酒店的澳洲男被安排入隔離營。(李澤彤攝) 下午二時許，一輛政府專用的白色小巴載一名澳洲藉男子進入「隔離營」，小巴打開車側玻璃使空氣流通，司機及隨行職員則穿上全套保護衣物。該名澳洲籍男子抵港兩日，曾入住沙田帝逸酒店，今日自願到麥理浩夫人度假村接受隔離。他表示身體無大礙，沒有發燒或其他不適徵狀「I feel so good right now（我現在沒有不適）」，又稱不清楚需要隔離原因「I have no idea, I just leaving the hotel（我沒有頭緒，只是剛離開酒店）」。

司機及隨行職員穿上全套保護衣物。(李澤彤攝)

第二宗高度懷疑感染個案 患者曾入住帝逸酒店

第二宗高度懷疑新型冠狀病毒感染個案，涉及一名 56歲男病人，是本港居民，過往健康良好，他的呼吸道樣本初步檢驗對武漢肺炎呈陽性反應。他於本月10日獨自前往武漢，19日由武漢乘坐中國國際航空CA8279航班前往深圳，同日經羅湖口岸乘坐港鐵回港。病人自18日起開始發燒，但無呼吸道感染徵狀，翌日到威爾斯親王醫院急症室求醫，毋須入院，21日再到該院急症室覆診，由於發燒徵狀持續，院方安排病人入院接受隔離治療。病人現時情況穩定，轉往瑪嘉烈醫院接受隔離治療。



衞生防護中心已即時展開流行病學調查及進行接觸者追蹤。初步調查顯示，病人與太太居於馬鞍山天宇海，曾於本月10日至19日獨自到武漢探望父母，太太及父母均沒有出現病徵。病人亦曾於本月20日入住沙田帝逸酒店。根據病人提供的資料，他於潛伏期內沒有到醫療機構、濕街市或海鮮市場。他亦沒有接觸野生動物或禽鳥、或有肺炎或上呼吸道感染症狀的病人。

沙田帝逸酒店：已成立防疫工作特別小組

沙田帝逸酒店回應指，該名男患者曾於1月20日入住帝逸酒店並於1月21日退房。酒店已即時聯絡曾經接待過的員工，希望他們能留意有沒有疑似的病徵並於有需要時及早求醫。直至目前為止，衛生署已與一位員工聯絡及跟進。

酒店已成立「防疫工作特別小組」，統籌防疫工作；同時已訓示所有服務處員工及清潔員工，如有呼吸道感染病徵，應及早求醫並於工作時戴上口罩。酒店將繼續密切留意武漢肺炎之最新發展情況，有需要時進一步加強防疫措施。