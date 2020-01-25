【武漢肺炎】銀湖天峰內地夫婦確診　住戶感憂心　大堂清潔工駐守

武漢肺炎疫情持續，本港目前錄得五宗輸入確診個案。一對武漢夫婦來港後分別出現發燒及咳嗽，兩人對新型冠狀病毒呈陽性反應，目前正隔離治療。兩人的居於馬鞍山銀湖．天峰的女兒，昨日開始發燒，她被送院接受隔離。大年初一（25日）早上銀湖．天峰大堂門口有清潔工人駐守，他們穿保護衣連帽、戴護目鏡、醫療口罩及手套。有住戶指頗擔心疫情，但會加強個人清潔及長戴口罩。
武漢夫婦確診 女兒發燒被隔離
昨日（24日）本港再確認新增三宗確診個案，其中兩宗為一對武漢夫婦。他們周三乘高鐵來港，兩人分別出現發燒及咳嗽，到威爾斯親王醫院求醫。衞生防護中心指兩人來港期間入住馬鞍山銀湖．天峰，其同住的女兒周四開始發燒，將被送往威爾斯親王醫院接受隔離，而家傭則無出現病徵，將被送往麥理浩夫人度假村接受隔離監測。
大堂清潔工駐守 住戶：大堂立即封鎖清潔
事隔一日，馬鞍山銀湖．天峰大堂門口有清潔工人駐守，他們穿保護衣連帽、戴護目鏡、醫療口罩及手套。住戶李先生表示，前晚得悉有疑似個案後，大堂立即封鎖清潔：「地鐵管理得幾好，反應快。」他指向保安查詢清潔事宜，對方指早上會商討對應工作。另一住戶馮先生表示，當知悉確診個案後感到擔心。在旁馮太表示，目前有加強家中的清潔及多戴口罩。
一名女子晚上（24日）於銀湖．天峰1座由救護車送往威爾斯醫院，她面戴口罩，由身穿防護裝人員推擔架床進入醫院。（陳浩然攝）
周四晚身穿全套保護裝備的人員到屋苑銀湖．天峰將一名患者送院。（網上圖片）
衞生防護中心：錄得五宗輸入的確診個案
衞生防護中心表示，正調查三宗新增輸入的新型冠狀病毒感染確診個案，目前本港錄得五宗輸入的確診個案。衞生防護中心已就個案設立熱線2125 1122，每日由上午八時至晚上九時運作，接聽市民查詢。截至今日下午四時，熱線共接獲221個查詢。防護中心呼籲市民，不論在本地或外遊期間，應時刻保持個人、食物和環境衞生。
武漢六旬女乘高鐵抵港 接受隔離治療
首宗個案為一名62歲女病人，過往健康良好。她居於湖北省武漢市。根據病人提供的資料，她於一月十九日乘搭高鐵由武漢到深圳北（G1013列車），再由深圳北到達廣深港高鐵西九龍站（G6543列車）。她自一月二十日起出現發燒及咳嗽，於昨日（1月23日）到屯門醫院急症室求醫，入院接受隔離治療，現時情況穩定。病人的呼吸道樣本證實對新型冠狀病毒呈陽性反應。
居於武漢市夫婦 病毒呈陽性反應 日前經高鐵抵港
其餘兩宗個案為一對居於武漢市的夫婦，分別為62歲女病人和63歲男病人，兩人過往健康良好。根據病人提供的資料，他們於1月22日乘搭高鐵於下午2時20分由武漢出發，約晚上八時到達廣深港高鐵西九龍站。女病人前日開始發燒，但無呼吸道感染徵狀，男病人前日開始咳嗽，昨日開始發燒。他們前日到威爾斯親王醫院急症室求醫，並入院接受隔離治療，現時情況穩定。兩名病人的呼吸道樣本證實對新型冠狀病毒呈陽性反應。