【武漢肺炎】銀湖天峰內地夫婦確診　住戶感憂心　大堂清潔工駐守

武漢肺炎疫情持續，本港目前錄得五宗輸入確診個案。一對武漢夫婦來港後分別出現發燒及咳嗽，兩人對新型冠狀病毒呈陽性反應，目前正隔離治療。兩人的居於馬鞍山銀湖．天峰的女兒，昨日開始發燒，她被送院接受隔離。大年初一（25日）早上銀湖．天峰大堂門口有清潔工人駐守，他們穿保護衣連帽、戴護目鏡、醫療口罩及手套。有住戶指頗擔心疫情，但會加強個人清潔及長戴口罩。

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武漢夫婦確診 女兒發燒被隔離

昨日（24日）本港再確認新增三宗確診個案，其中兩宗為一對武漢夫婦。他們周三乘高鐵來港，兩人分別出現發燒及咳嗽，到威爾斯親王醫院求醫。衞生防護中心指兩人來港期間入住馬鞍山銀湖．天峰，其同住的女兒周四開始發燒，將被送往威爾斯親王醫院接受隔離，而家傭則無出現病徵，將被送往麥理浩夫人度假村接受隔離監測。

大堂清潔工駐守 住戶：大堂立即封鎖清潔

事隔一日，馬鞍山銀湖．天峰大堂門口有清潔工人駐守，他們穿保護衣連帽、戴護目鏡、醫療口罩及手套。住戶李先生表示，前晚得悉有疑似個案後，大堂立即封鎖清潔：「地鐵管理得幾好，反應快。」他指向保安查詢清潔事宜，對方指早上會商討對應工作。另一住戶馮先生表示，當知悉確診個案後感到擔心。在旁馮太表示，目前有加強家中的清潔及多戴口罩。

一名女子晚上（24日）於銀湖．天峰1座由救護車送往威爾斯醫院，她面戴口罩，由身穿防護裝人員推擔架床進入醫院。（陳浩然攝）