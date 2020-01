【鼠年2020】旺角小販年三十擺檔　武漢肺炎減人流　檔主冀好生意

年三十晚,旺角一如以往多檔「期間限定」的熟食小販擺檔,串燒、臭豆腐、土耳其燒肉等,吸引不少市民光顧。有市民認為受武漢肺炎影響,人流較往年大幅減少,有檔主期望大年初一生意會較好。

售賣臭豆腐小販檔大受歡迎。(余睿菁攝)

市民黃先生特地前來光顧臭豆腐及土耳其燒肉的小販攤檔,他稱或受武漢肺炎影響,人流較往年少。他認為港人衛生意識很高,很多人已戴上口罩,不擔心人流多受感染。對於小販只在農曆新年期間營業,他認為「少食多滋味,節日有嘢食大家開心。」他稱今年港人受很多事情困擾,新年希望「光復香港」另外,於香港讀書的澳門人范先生表示,今年第一次光顧墟市,認為「氣氛很好,熱鬧一點」。

+ 2

食環署在當眼處掛有「切勿光顧無牌熟食小販」橫額,有人在行人路上貼黃線,小販檔只於黃線範圍內擺檔。售賣串燒的梁先生表示, 黃線可防止其他人胡亂擺檔。昨晚所見人流不多,他稱相信大年初一會有較多生意,預計擺檔至初三。由於擔心肺炎,他亦特地戴上口罩。售賣土耳其燒肉的H. Cemil YILDIZHAN表示,雖然今晚下毛毛雨,但「Everybody has to be positive(人人都要正面), live good(好好生活)」。

連續第六年在旺角擺檔的鄒小姐稱,昨晚有小販打算擺檔,但有防暴警員到場指時間尚早,趕走小販攤檔,年三十才容許擺檔。鄒小姐是領養貓貓檔口,客人可自由定價,「我一向都義賣,相信我就給多點。」她稱自己亦於愛協做義工,早前旺角街市流浪貓受催淚彈影響,走進街市拯救貓貓,但仍有兩隻貓貓因而離世,希望透過領養讓貓貓不用流浪街頭。

她又認為,政府禁止小販攤檔擺賣後,剩下較少街頭小食,認為政府應該保留文化,支持小販攤檔,「既然市民都唔介意街頭拮魚蛋,可以感受吓氣氛!」