【鼠年2020】旺角小販年三十擺檔　武漢肺炎減人流　檔主冀好生意

年三十晚，旺角一如以往多檔「期間限定」的熟食小販擺檔，串燒、臭豆腐、土耳其燒肉等，吸引不少市民光顧。有市民認為受武漢肺炎影響，人流較往年大幅減少，有檔主期望大年初一生意會較好。

售賣臭豆腐小販檔大受歡迎。（余睿菁攝）

市民黃先生特地前來光顧臭豆腐及土耳其燒肉的小販攤檔，他稱或受武漢肺炎影響，人流較往年少。他認為港人衛生意識很高，很多人已戴上口罩，不擔心人流多受感染。對於小販只在農曆新年期間營業，他認為「少食多滋味，節日有嘢食大家開心。」他稱今年港人受很多事情困擾，新年希望「光復香港」另外，於香港讀書的澳門人范先生表示，今年第一次光顧墟市，認為「氣氛很好，熱鬧一點」。

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食環署在當眼處掛有「切勿光顧無牌熟食小販」橫額，有人在行人路上貼黃線，小販檔只於黃線範圍內擺檔。售賣串燒的梁先生表示， 黃線可防止其他人胡亂擺檔。昨晚所見人流不多，他稱相信大年初一會有較多生意，預計擺檔至初三。由於擔心肺炎，他亦特地戴上口罩。售賣土耳其燒肉的H. Cemil YILDIZHAN表示，雖然今晚下毛毛雨，但「Everybody has to be positive（人人都要正面）, live good（好好生活）」。

連續第六年在旺角擺檔的鄒小姐稱，昨晚有小販打算擺檔，但有防暴警員到場指時間尚早，趕走小販攤檔，年三十才容許擺檔。鄒小姐是領養貓貓檔口，客人可自由定價，「我一向都義賣，相信我就給多點。」她稱自己亦於愛協做義工，早前旺角街市流浪貓受催淚彈影響，走進街市拯救貓貓，但仍有兩隻貓貓因而離世，希望透過領養讓貓貓不用流浪街頭。

她又認為，政府禁止小販攤檔擺賣後，剩下較少街頭小食，認為政府應該保留文化，支持小販攤檔，「既然市民都唔介意街頭拮魚蛋，可以感受吓氣氛！」