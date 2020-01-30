【武漢肺炎】張建宗：3千萬個口罩將應市　區議員批只夠每人用4日

新型冠狀病毒疫情持續，引發社會口罩搶購潮，連日來不少市民通宵排隊搶購。政務司司長張建宗今日（30日）傍晚見記者，宣佈本月至今已有800萬個口罩到港，亦預期未來會有2,400萬個口罩陸續抵港。 中西區區議會發起各區聯署，提出有關防疫措施的「五大訴求」，今日舉行記者會交代詳情。區議員葉錦龍指張建宗口中的3,000萬個口罩，按照全港700萬人來推算，每人最多分到4.28個，質問是否市民4日後便沒有口罩要自求多福。

區議員聯署要求政府加強防疫工作，包括追蹤所有在港湖北省人士，下令警察巡查全港酒店。（翟睿敏攝）

張建宗指將會有3,000萬個口罩應市，被問及會否就口罩推出「限購」措施，商務及經濟發展局局長邱騰華就稱需要建基於供應情況。

建議先派部份口罩予市民應急

區議員任嘉兒建議政府應先派發一部份予市民應急，若需發售必需有措施確保不會有炒賣的情況出現。區議員梁晃維則提出港府應效法澳門，規定要手持香港身份證到指定藥房，才能購買指定數量的口罩，避免有人囤積炒賣或有內地人來港爭奪資源。

各區聯署提防疫「五大訴求」

中西區區議會昨晚（29日）發起聯署，要求政府立即採取五大防疫措施，至截稿前已有14區簽署，將會陸續新增。「五大訴求」包括立即全面封關，禁止一切中國旅客以任何原因進入香港；追蹤所有在港湖北省人士，下令警察巡查全港酒店；監察所有由內地返港的港人，建議14日自我隔離；公開呼籲市民做好防疫措施，包括配戴口罩，以及設立防疫用品出口禁令。

區議員聯署要求政府加強防疫工作，包括追蹤所有在港湖北省人士，下令警察巡查全港酒店。（翟睿敏攝）

梁晃維指今日有傳媒揭發，淘寶出售由香港出發的機票，內地人不用港澳通行證便可以過關，加上屢次出現懷疑個案的遊客虛報身體狀況，利用漏洞湧入香港，故政府必需亡羊補牢，禁止內地旅客再入境香港。任嘉兒承認有部分建議比較激進，但強調這14日是關鍵時刻，政府應使出非常手段。

區議員：尋找口罩貨源非常吃力

雖然多區區議會已通過撥款，為市民購置口罩，惟區議員張啟昕指出面對全球供應緊張，尋找貨源非常吃力，相信即使有貨亦未能趕得及讓市民應急，促請秘書處不要執着於既定程序，盡快處理好口罩購置的工作急市民所急。區議員黃永志則督促特首林鄭月娥落區視察市民搶口罩的慘況，盡快處理現時的困局。

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區議員彭家浩亦請市民要體諒區議員並非營運口罩工廠，已全力搜羅，又指責任源自政府，市民應認清指責對象。他續呼籲市民不要囤積口罩，強調大家是命運共同體，若對方有病卻沒有口罩，自己亦難以避免染病。