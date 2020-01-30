【武漢肺炎】醫管局否認派過期口罩　澄清有檢查使用日期

社會新聞
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「武漢肺炎」襲全球，網上流傳醫院管理局分發給醫護人員的口罩已經過期，並附有圖片，醫管局今天（30日）澄清指，部分圖片的口罩品牌，並非醫管局的供應商，而部分圖片亦未能核實拍攝日期及拍攝地點，因此無法確定有關指控的真實性。

醫管局又指，個人保護裝備由貨倉運往醫院各部門使用前，醫管局亦有安排職員檢查，包括檢查個人保護裝備的產品質素及使用日期等。

醫管局否認派發過期口罩，澄清有檢查使用日期。　（資料圖片）

流傳圖片「穿崩」：非醫管局使用品牌

醫管局發言人表示，社交媒體近日流傳多幅圖片，聲稱公立醫院使用過期口罩。醫管局經查證後，發現部分圖片的口罩品牌，並非醫管局的供應商，而部分圖片亦未能核實拍攝日期及拍攝地點，因此無法確定有關指控的真實性。

發言人稱，醫管局一向有嚴謹機制監察個人保護裝備的採購程序，以確保個人保護裝備的質素符合相關標準的要求。個人保護裝備由貨倉運往醫院各部門使用前，醫管局亦有安排職員檢查，包括檢查個人保護裝備的產品質素及使用日期等。

自從啟動「緊急應變級別」後，近日公立醫院的口罩使用量大幅增加。醫管局指，明白醫護人員關注個人保護裝備的質素及供應情況，已早在一月初加大和加快購置補充個人保護裝備。醫管局設有熱線，供員工查詢個人保護裝備及其他相關問題。醫管局呼籲公眾轉發網上資訊時必須小心謹慎，以免影響公立醫院運作及醫護人員在抗疫期間的士氣。

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