【武漢肺炎】大埔逾千人排隊撲口罩　區議員八百盒口罩極速沽清

武漢肺炎肆虐，香港全城搶口罩，有口罩的地方，必然有人龍。商户的口罩存貨賣清光，就連區議員都來充當救兵。大埔區議員仼啟邦和關永業，周四宣傳今早九時派籌賣800盒口罩，豈知昨晚已有700多名街坊提早排隊。昨晚大埔愈夜愈冷，氣溫低見10度，寒風中人龍未散，只為一盒口罩。區議員不忍街坊著涼病倒，於是提前派籌，希望街坊回家休息。 但今早改派預約籌，卻又換來街坊埋怨，區議員陷入兩難局面，要向街坊致歉。今早現場仍有近千人排除希望獲籌，任啟邦稱仍未知下批口罩到貨期，只好為街坊登記資料，當有口罩送抵再作通知。

任啟邦表示，昨晚有多名長者在場排隊，為了不讓他們捱凍，於是派出近700多個現貨籌。（鄧栢良攝）

昨晚多名長者排隊 區議員提早派現貨籌

大埔區區議員任啟邦表示，日前與同區議員關永業宣佈，提供800盒口罩予市民購買。消息傳出後，昨日（1月31日）晚上八時許開始有市民排隊，至今日凌晨12時許，現場有約700人排隊希望獲得「現貨籌」,「我哋明白係混亂同好折騰，因為有街坊下午四、五點就嚟排隊。」

「其實噚晚大埔氣溫只得十度，亦都考慮過點處理！」任啟邦表示，昨晚有多名長者在場排隊，為了不讓他們捱凍，於是派出近700多個現貨籌。至今早尚餘的60多個現貨籌亦已派出。任指，手持現貨籌的市民可於下午到辦事處取口罩。

今早已派員截龍 仍有近千人排隊

任啟邦估計，今早近千人到場取籌，較早前他們已派員截龍，惟仍有市民堅持排隊，希望有機會買到口罩。任啟邦指口罩難求，無法承諾何時再有口罩現貨，他們的工作團隊為排隊人士登記「預售飛」，一旦有口罩供應便通知對方。任稱，供應商承諾下周會有另外800盒口罩供應，而手持預售飛的人士，最快下周才能取口罩。

「點解區議員去打電話搵貨，去同人哋傾價，甚至先付出十多萬元去買一個希望。」任啟邦坦言訂口罩很困難，他們並無任何銷售渠道，幸好一名街坊從事印尼及中國貿易，對方「搭路」幫忙購外地口罩。任認為，區議員能獲取的口罩來貨很少，不足以幫助整個社區，「其實責任喺政府度！我希望市民明白同責成政府，做一啲工作處理口罩短缺。」

母女生活拮据 多次「撲口罩」空手而回

在場排隊的李太表示，她早前到不同地方「撲口罩」均失敗，她坦言家中生活拮据，無法負擔高昂的口罩費用，只好排隊登記預約籌。區議員關永業表示，不少區議員多次要求政府就封關及口罩供應，作出相關的施政措施，目前民主派議員希望與特首林鄭月娥會面，「無論係口罩定封關，我哋都不斷約緊政府去表達我哋訴求！」