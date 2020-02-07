【武漢肺炎】日本促郵輪威士特丹號折返香港　啟航一周三地拒停靠

台灣衛生福利部中央流行疫情指揮中心日前表示香港出發的郵輪「威士特丹號」，38名旅客有武漢肺炎徵狀，隨即日本政府以懷疑有旅客染病為由，根據《出入境管理及難民認定法》拒絕其入境，並促「威士特丹號」返回啟程地香港。

翻查資料，是次旅行團疑為一英國旅行社舉辦，船上多為外籍人士。「威士特丹號」於1月30日抵港，並於本月1日從香港出發，原計劃到菲律賓馬尼拉再到台灣、日本及上海，及後於上海乘坐飛機返回英國。郵輪於本港出發後被馬尼拉拒停靠，於是提早至周二（4日）抵台灣高雄，期間除了船上9名旅客及船員外，旅客可以下船觀光。

台灣中央流行疫情指揮中心指船上38人有徵狀

惟台灣衛生福利部中央流行疫情指揮中心表示，船上有38人有徵狀，並無確診個案，不過為求慎重，已限制船上38名有症狀但無中國旅遊史之旅客返船後不得再下船。加上台灣於周三（5日）宣佈，14日內曾停靠過中港澳的郵輪均不能進入台灣港口，故威士特丹號駛離台灣。台灣港務公司高雄港務分公司表示，威士特丹郵輪共載運1458名旅客、802名船員。

「威士特丹號」於是繼續行程，前往日本沖繩縣石垣島及那霸。原本14日的行程由香港啟航，計劃停靠馬尼拉、高雄、台北、沖繩縣石垣島、那霸、長崎、福岡縣博多、靜岡縣清水等港口，並轉以橫濱為最終目的地。不過日本政府2月6日決定拒絕其入境，並促「威士特丹號」返回香港。首相安倍晉三在首相表明，往後如有同樣情況，也會拒絕船上外國乘客入境。

郵輪威士特丹號啟航後先後被菲律賓、台灣及日本三地拒停靠，如今未知下一步會否折返出發地香港。（英國旅行社網頁截圖）

嘉年華集團旗下荷美遊輪，「威士特丹號」於2004年下水，並於2018首次停泊亞洲水域。威士特丹號總排水量為82,305噸，載客1,964人，船員812位，共有11層載客甲板。