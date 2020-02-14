【武漢肺炎】灝景灣確診者家屬在家隔離　居民憂心轟署方拒做測試

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，截至今日（14日）確診人數累計56人，其中一對確診夫婦居於青衣灝景灣一座，現正接受隔離治療；惟其3名密切接觸者，即兩名年近九旬長者及一名外傭，因兩老有健康問題需要長期護理設施，而被安排於住所隔離。有居住涉事確診者單位上下層的居民表示對有關安排感到擔憂，近日在家都不敢開窗及抽氣扇。居民又批評署方指不會為3人進行病毒測試，並指若測試後可能令居民安心。

灝景灣一座早前兩夫婦確診新型肺炎，現時有保安於一座地下位出入人士探熱，但非強制性。（余睿菁攝）

周日（9日）衞生防護中心與灝景灣居民開大會，醫生當時又指受隔離其中一位人士有能力為自己及另外兩人每日進行醫學監察，及有醫護人員定期上門檢查，又指過去數日於不同時段致電家居電話均能找到三人，指有信心他們是「較乖、合作」的隔離人士，又指已為三人戴上電子手帶。惟被問到該三名人士有否進行病毒測試，醫生當時指無用，稱「因未發病徵前測一萬次都係陰性反應」，即使這刻測試亦不能確保沒有受感染，指會加強徵狀監察，一有風險便會將有關人士移離。

3名密切接觸者，其中兩長者因有健康問題需要長期護理設施，而被安排於住所隔離。（余睿菁攝）

樓上居民：成個天井位無住戶敢開窗

居於確診單位上一層的住戶鄭小姐，其單位的天井位置，小朋友房間及工人房窗口面對涉事單位，她直言因兩名分別1歲及3歲的仔女在家，令她特別擔心，現時都不敢開窗及抽氣扇，「成個天井位無住戶敢開窗」，另外每日用漂白水倒入渠口位置，除了丈夫需要出外上班，她自己及子女幾乎整個星期未有出門，嘆最少要待14日潛伏期完成（即下周三19日）方會放心一點。

鄭小姐又指出署方及管理處於3名密切接觸者在家隔離後，未有即時通知住戶，直至居民於上周五（7日）連番追問下管理處始透露有關安排，「我哋有權要知，始終有個危險性，我哋個衛生意識要更強」。

黃太（右）表示若為3名隔離人士進行測試，大家會感到較安心。（余睿菁攝）

居民黃太：進行測試令大家都能安心

另一名住於同座低層單位的黃太指對衞生防護中心人員的說法感到不滿，又指當時署方人員稱如果要對該兩名隔離長者進行測試，對他們會很辛苦，惟黃稱有居民指出測試只需用棉花棒於喉嚨或鼻孔取樣本做測試，署方人員方即時記錄並稱「咁我哋考慮吓」。黃太又指當見到長康邨康美樓兩戶先後出現確診後更感到擔心，「見到康美樓人哋成幢（A07室）隔離，點解我哋自出自入？」，指認為與涉事單位的長者等3人進行測試，令大家都能安心，「唔係要趕公公婆婆走，最大問題係要同佢哋做個測試，就係咁簡單」。黃太又表示其單位的廁所隔氣喉於早前曾裂開，擔心如病毒向下沉，「我哋咪食哂」。

同層外籍男：有點擔心

一名居於與確診者單位同層的外籍人士，他表示對情況有點擔心，指會將屋內另一面向的窗打開，讓新鮮空氣入屋，減低感染機會。他又指沒聽過或者見過涉事單位有人出入。

灝景灣管理處於今日（14日）貼出告示交代有關3名家居隔離人士的跟進，指衞生防護中心不會為接受家居檢疫人士進行病毒測試。（余睿菁攝）

灝景灣管理處於今日（14日）貼出告示交代有關3名家居隔離人士的跟進，包括食環人員於2月8日起為單位獨立收集垃圾、民政事務署於本月10日起為他們提供食物及必需品，有關大廈糞渠排氣喉會否出現漏氣情況，衞生防護中心於本月11日指會轉介專家跟進，但衞生防護中心亦表示不會為接受家居檢疫人士進行病毒測試。