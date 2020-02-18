豪景花園虐畜案最少15隻動物死　愛協周日再檢一貓　49歲男子被捕

深井豪景花園早前發生懷疑掟寵物落街的虐畜案，繼2月14及15日一連兩日於涉事屋苑內的斜坡附近共發現29隻貓、兔、鼠及鸚鵡倒臥山坡及水渠，當中有15隻動物死亡，愛協於過去周日（16日）再於同一地點發現一隻貓，並立即通知警方，現時貓貓已送往愛協灣仔中心交由獸醫進行檢查及治療，案件中死傷的動物共有29隻。警方昨日（17日）拘捕一名49歲案男子，涉嫌「殘酷對待動物」，正被扣留調查。據了解，被捕男子為教師，昨晚前往荃灣警署自首。

【豪景花園虐畜案】一名48歲男子涉嫌殘酷對待動物被捕。（郭倩雯攝）

深井豪景花園掟寵物落街案於情人節（14日）揭發，當日下午1時許，有人發現多隻兔、兔、倉鼠、龍貓、鸚鵡等屍體倒卧於屋苑19座後斜坡位置，其後證實最少15隻死亡，10隻動物受傷。翌日中午，保安員再於附近位置的沙井及水渠發現3隻貓，愛護動物協會督察到場後，發現貓的狀況還好，懷疑與案有關。

2月16日再發現一隻貓

愛協今日（18日）回應指，繼2月14及15日於豪景花園斜坡附近發現28隻貓、龍貓、天竺鼠等動物後，2月16日下午3時，愛協派出4名督察再次前往現場搜索，再發現多一隻貓，已即時通知警方，並把貓貓送往愛協灣仔中心交由獸醫進行檢查及治療。愛協呼籲市民要尊重生命及愛護動物，牠們與人類同樣是有感覺的，不應該傷害任何動物。如發現任何懷疑虐待動物事件，歡迎致電愛協24小時熱線2711 1000。

荃灣警區刑事調查隊第七隊督察葉朗軒指，2020年2月14日下午，警方接獲私人屋苑管理公司報案，指屋苑斜坡位置有大量受傷動物及動物屍體，警方及愛護動物協會人員到場，發現至少有28隻動物，當中有15隻動物死亡。現時受傷的動物交由愛協照顧，而死亡的動物屍體已交漁護署，稍後會進行解剖及化驗，調查動物死因。

動物傷勢由高處墮下造成

葉朗軒表示，相信動物由豪景花園一單位墮下，警方其後鎖定一單位，當日晚上向法庭申請搜查令，進入單位內搜證，於單位內沒有發現其他動物。而昨日警方拘捕一名48歲男子，涉嫌殘酷對待動物，現時他正被扣查。葉朗軒稱，不排除有進一步拘捕行動。

警方初步調查相信，涉事動物事前沒有受到殘酷對待，相信傷勢是由高處墮下造成，而涉事單位環境良好，有足夠空間及食物。據了解，涉事單位約700呎，三房一廳兩廁，其中兩間房間用作養寵物的空間，大部份動物有骨折的情況。

據了解，被捕男子為教師，與一男子同住於涉事單位，警方仍未接觸到同住友人，而被捕男子昨晚往荃灣警署自首。

【豪景花園虐畜案】愛協人員檢走動物屍體。

立法會議員鄺俊宇稱，無論任何原因，傷害動物都是不能接受的，對於虐待動物事件接二連三發生，而目前香港對動物保護的法例非常不足，刑罰過輕，認為本港必須盡快成立動物保護法，讓動物得到最基本保護。同時，鄺俊宇認為本港應該多作動物教育，讓更多人學習保護動物的意識及常識。