【海關殉職】3名殉職關員將以最高榮譽喪禮舉殯　遺體安葬浩園

海關一艘淺水巡邏艇上月21日在沙洲追截走私船期間發生意外翻船，釀成3名隸屬港口及海域科海域行動課的關員殉職，包括43歲女高級關員吳詠敏、39歲署理高級關員黎志恆及26歲關員黃焯梆。據知，政府已定於下周一（24日）、下月5日及11日，以最高榮譽喪禮為殉職者舉殯，完成儀式後，3人的遺體會安葬浩園。

【海關殉職】海關淺水上月21晚翻覆沉沒，釀三死兩傷。(讀者提供圖片)

事發於上月21日晚上9時許，一艘載有5名海關人員的海關淺水巡邏艇，在屯門龍鼓灘對出沙洲海面進行反走私行動，其間巡邏艇疑受撞擊翻轉。

翻船被困「軚房」 獲救已昏迷

水警接報趕抵將其中2名墮海關員救起，消防蛙人則在意外後約20分鐘，於「軚房」內救出其餘3名關員，當時各人已陷入昏迷，經送院搶救不治。

據了解，涉事的淺水巡邏艇舷號為CE13，船身長約11米，中國製造，在2016下水，海關曾表示，涉事巡邏艇去年3月曾接受檢查，目前相同型號的另一艘巡邏艇已經暫時停止操作。

意外當晚，政務司司長張建宗、保安局局長李家超及海關關長鄧以海到醫院慰問殉職人員家屬，而當時身在瑞士達沃斯公幹的行政長官林鄭月娥，亦於翌日發新聞稿，表示震驚及悲痛，對死者家屬致以最深切慰問。