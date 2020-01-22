【海關殉職】教殉職女沙展攝影　化學博士K Kwong：成晚瞓唔着

海關巡邏艇昨（21日）翻艇，其中一名43歲殉職女沙展雖身處高職，但孜孜不倦學習攝影，師從有化學博士之稱的K Kwong，兩人不時行山影相。K Kwong深夜得悉噩耗，傷心失眠，在facebook帖文悼念，盛讚她勤力、聰明。K Kwong向香港01慨嘆，對女沙展離世感到十分傷心，徹夜難眠，多次表示「太後生，好可惜！」更指對方出海經驗豐富，估計肇因可能「係隻船嘅問題」。
人稱化學博士的K Kwong，於個人facebook專頁帖文悼念殉職女沙展。（化學博士K Kwong fb圖片）
殉職女沙展隨K Kwong學攝影
人稱化學博士的K Kwong，於個人facebook專頁帖文悼念殉職女沙展。他指女事主生前曾跟他學習攝影，並稱讚她學影相認真及勤力，「佢係學影相學得最快徒弟，好叻女！」以及「冇乜女仔學影相學得咁認真、咁勤力，永遠不能同你行山、教你影相啦！」
「好唔開心，成晚瞓唔着！」
K Kwong接受香港01訪問表示，與殉職女沙展數年前認識，是他其中一名學影相的女徒弟，為人好學、勤力、聰明，具攝影天份，不因身居高職就不學習。兩人不時一同行山影相，對上一次見面是大半年前一同影中環夜景，更出動航拍機，但近半年太忙碌未有見面。他知道女沙展任職海關，昨日得悉有關員殉職，他即時查詢，確認為自己的學生「好唔開心，成晚瞓唔着！」更反覆稱對方「太後生，太後生，好可惜！」
「佢對海好熟悉」
K Kwong稱「佢（女沙展）對海好熟悉，但就海出事」，他認為女沙展出海經驗豐富，「我覺得係隻船嘅問題，多過佢嘅問題，有乜理由一撞就翻！」
女沙展殉職遺三子女
事發在周二晚上（21日），屯門龍鼓灘對出沙洲海面，一艘海關快艇沉沒，船上五人墮海，其中兩男一女關員昏迷，送院搶救不治。三名殉職人員分別為26歲男關員、39歲負責駕駛船隻的署理男沙展，以及育有三名子女、巡邏船指揮官的43歲女沙展。
行政長官林鄭月娥、多個政府部門發文致哀
事發後，多個政府部門發文致哀，位於北角的海關總部亦下半旗。而目前在瑞士達沃斯公幹的行政長官林鄭月娥今（22日）發新聞稿，表示對三名海關人員在沙洲附近執行職務時沉船殉職表示震驚及悲痛，並對他們的家人致以最深切的慰問。保安局局長李家超指，對三名海關人員昨日晚上在執行職務期間殉職深感悲痛，並向他們的家人致以最深切的慰問。