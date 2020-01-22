【海關殉職】教殉職女沙展攝影　化學博士K Kwong：成晚瞓唔着

海關巡邏艇昨（21日）翻艇，其中一名43歲殉職女沙展雖身處高職，但孜孜不倦學習攝影，師從有化學博士之稱的K Kwong，兩人不時行山影相。K Kwong深夜得悉噩耗，傷心失眠，在facebook帖文悼念，盛讚她勤力、聰明。K Kwong向香港01慨嘆，對女沙展離世感到十分傷心，徹夜難眠，多次表示「太後生，好可惜！」更指對方出海經驗豐富，估計肇因可能「係隻船嘅問題」。

人稱化學博士的K Kwong，於個人facebook專頁帖文悼念殉職女沙展。（化學博士K Kwong fb圖片）

殉職女沙展隨K Kwong學攝影

人稱化學博士的K Kwong，於個人facebook專頁帖文悼念殉職女沙展。他指女事主生前曾跟他學習攝影，並稱讚她學影相認真及勤力，「佢係學影相學得最快徒弟，好叻女！」以及「冇乜女仔學影相學得咁認真、咁勤力，永遠不能同你行山、教你影相啦！」

「好唔開心，成晚瞓唔着！」

K Kwong接受香港01訪問表示，與殉職女沙展數年前認識，是他其中一名學影相的女徒弟，為人好學、勤力、聰明，具攝影天份，不因身居高職就不學習。兩人不時一同行山影相，對上一次見面是大半年前一同影中環夜景，更出動航拍機，但近半年太忙碌未有見面。他知道女沙展任職海關，昨日得悉有關員殉職，他即時查詢，確認為自己的學生「好唔開心，成晚瞓唔着！」更反覆稱對方「太後生，太後生，好可惜！」

「佢對海好熟悉」

K Kwong稱「佢（女沙展）對海好熟悉，但就海出事」，他認為女沙展出海經驗豐富，「我覺得係隻船嘅問題，多過佢嘅問題，有乜理由一撞就翻！」