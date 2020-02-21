【武漢肺炎】駿洋邨準居民昐獲安置　房署：盡量配合惟視乎供應

新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）疫情持續，政府早前徵用的4個檢疫中心共150個床位已飽和，第5個檢疫中心駿洋邨昨日（20日）有首批隔離人士入住。被徵用的駿洋邨準居民原本2月尾便可取鎖匙入伙，惟政府將屋邨變隔離營的決定令他們入伙無期，有居民擔心往後的住屋問題，不滿政府沒有安置他們。 房屋署今日（21日）回應指，徵用駿洋邨多久要視乎疫情發展，至於受影響的駿洋邨準居民，可要求遷往其他屋邨或申請入住屯門寶田中轉房屋，署方會盡量配合，惟能否成功編配須視乎供求情況。對於房署的回應，有準居民認為是「耍官腔」。

【駿洋邨隔離營】連日來，有駿洋邨準居民上街抗議。（資料圖片／黃偉民攝）

香港01連日訪問多名駿洋邨準居民，他們均指現階段最不滿是房署將駿洋邨用作檢疫中心後，沒有為原本2月尾準備入伙的4,000多戶準居民提供安置，其中3名準居民均向記者透露，他們的租約月尾便到期，感到徬徨，希望房署盡快安置他們，以及盡早告知駿洋邨被徵用時間。

房屋署今日回覆查詢指，政府最終會使用駿洋邨多少個單位作為檢疫設施、及使用多久，要視乎疫情的發展，待疫情情況改善而駿洋邨不用再作檢疫中心，政府會盡快清空及徹底消毒，署方亦會盡快完成相關維修工作，以便將駿洋邨盡快恢復為公共屋邨，讓相關居民入伙。公民黨沙田區穗禾區議員麥梓健稱，收到內部消息，現時駿洋邨有三幢樓共500多個單位被使用作檢疫中心。

【駿洋邨隔離營】首批包機回港人士，旅巴載抵駿洋邨隔離。（蔡正邦攝）

對於居民稱早前獲通知2月尾、3月頭可入伙，房署指於2019年年底就未落成的駿洋邨進行預早編配，在駿洋邨的預配通知書中說明申請者的單位的入伙日期未能確定，亦特別提醒他們在等候入伙期間，切勿過早進行遷往編配地區的安排，例如轉職或轉校等。

火炭駿洋邨共5座大廈，提供4,846個公屋單位，準居民戴小姐指，去年11月收到獲派單位的信件，她往辦事處簽同意書時，問及職員何時可入伙，獲職員口頭上回應指今年2月尾至3月頭可取鎖匙入伙，而今年2月初，曾有準居民再致電辦事處，職員亦稱租戶應在2月會收到信通知取鎖匙，戴小姐估計當時職員也不知道駿洋邨會被徵用作檢疫中心。

【駿洋邨隔離營】火炭駿洋邨被安排作強制檢疫中心，將接收鑽石公主號郵輪300多名返港居民，日前政府派員運送床及水煲等設備到單位。（蔡正邦攝）

房署又回應指，若準居民欲遷往其他屋邨的公屋申請者，會在有可調動的公屋資源及適合空置單位可騰空的情況下，盡量配合其需要，但能否成功編配須視乎供求情況。至於希望保留已預配的駿洋邨單位，並等待該邨正式入伙的準租戶，如有需要，可申請入住新界屯門寶田中轉房屋，能否成功編配須視乎供求情況。就以上安排，房署於昨日（20日）發信通知駿洋邨準租戶。

對於可申請入住中轉屋，家住沙田的戴小姐表示，對住在屯門附近的準居民有幫助，而自己不會申請，因為兩名小朋友於沙田上學，若要往屯門中轉屋非常不方便，戴小姐認為，房署可詢問準居民現居地後，再安置他們往附近中轉屋或公屋暫住。

望政府提供租金補貼

等了上樓8年的戴小姐稱，目前不考慮申請遷至其他屋邨，惟等待的數個月需要交租，認為政府為租屋戶提供租金補貼最有效，「一次過畀6000蚊我一個月租都唔夠。」對於房署未能確實回應會徵用多久駿洋邨作檢疫中心，戴小姐認為是「耍官腔」，她希望政府可盡快另覓檢疫中心，歸還駿洋邨，讓4000多戶受影響家庭可入伙。

回應未能解答準居民疑問

公民黨沙田區穗禾區議員麥梓健稱，房署的回應未能解答準居民的疑問，他們關心可供入住的中轉屋數量有多少，而選擇其他屋邨的準居民是否代表他們要重新排隊輪候等。麥梓健稱，以他所接觸的居民中，大部份願意等駿洋邨正式入伙，所以有中轉屋提供固然是好，但相信可供的中轉屋未必足夠，若有租戶未能成功申請，政府或可提供合理的租金津貼。