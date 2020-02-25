【欺凌少女】影片提及食「毒郵票」　服用過量損中樞神經　可致命

網上近日流傳短片，一名少女疑因感情糾紛在屯門遭童黨圍毆，影片中有人提及「吸毒」、「食郵票」等名詞，亦是警方調查的焦點。全球近年新興一種名為「毒郵票」的毒品，供吸毒人士含在舌頭下服毒，效果可持續12小時，毒性比K仔強三倍，過度服用會破壞中樞神經，嚴重可引致死亡。由於「毒郵票」款式新穎及較為低調，不少人誤以為可以逃過法眼，備受年輕人歡迎，而日本女星澤尻英龍華本月初因藏毒在當地被判緩刑，案情提及她承認染上毒癮10年，亦曾服食過「毒郵票」。

「毒郵票」是近年新興毒品，毒販會將紙張浸在含有可卡因、興奮劑或俗稱LSD的「D-麥角酸二乙胺」液體內，之後把「毒紙」分割成數十小格，再製成不同圖案，外表猶如郵票一樣，藉此掩人耳目，吸食時亦較為低調，含在舌頭底或浸在飲品內就會有吸毒效果。

然而，服用「毒郵票」與吸毒無異，同樣會對人體產生負面效果，例如有幻覺、瞳孔擴張、心跳加速及抽搐等，嚴重可以破壞中樞神經系統，甚至死亡。台灣曾有案例，一名女大學生服食半張「毒郵票」後精神恍惚，從13樓高處墮樓，最終半癱險斃命。

「毒郵票」是新興毒品，日本女星澤尻英龍華承認曾有吸食。（互聯網）

警去年曾檢獲46枚「毒郵票」

本港近年亦有多宗「毒郵票」案件，去年5月，警方在觀塘油麗邨一個單位內，檢獲46枚懷疑「毒郵票」，以涉嫌販毒及藏有工具可作吸食毒品用途拘捕兩名男女；前年9月，警方在天水圍截查一名外籍男子，在其身上搜出4枚含有LSD的「毒郵票」，以涉嫌販毒將他拘捕。

根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如販運或製造危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及終身監禁；任何人如管有危險藥物；或吸食、吸服、服食或注射危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款100萬元及監禁7年 。