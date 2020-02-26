【欺凌少女】17歲「牛丸」落網　街坊：區內多街童、經常深夜叫囂

周二（25日）網上瘋傳一條短片，一名15歲少女被兩名惡女毆打近4分鐘，昨晚警方拘捕一名涉案、綽號「牛丸」的17歲少女。有街坊指，不時有「街童」於屯門安定邨停車場天台聚集，深夜時分大聲叫囂及飲酒，發出噪音擾人清夢，甚至街坊指在家中亦聽到街童「講粗口」。

↓ 15歲少女遭「牛丸」及同黨毆打 ↓

+ 9 + 8 + 7

區議員助理：街童深夜闖屋苑範圍 噪音擾人清夢

「街童近呢幾年，愈嚟愈嚴重，有時更加會喧嘩！」屯門區（龍門）區議員曾錦榮議員，其議員助理龔小姐表示，據她了解早前有區議員就區內街童問題，曾經進行一連串的打擊工作，包括巡視屯門公園情況。她指出，龍門居曾有街坊反映深夜時分，不時有街童在上址大聲叫囂及飲酒，其間發出的噪音擾人清夢。

「佢哋啲單車會播好大聲嘅歌，都好受到影響！」龔小姐續指，過去龍門居不用「拍卡」進入屋苑，經常有街童深夜闖入屋苑範圍，造成噪音問題。其後，屯門區議員曾錦榮實施需要「拍卡」才可以進入。

居民馬小姐：經常有街童在天台叫囂

「佢哋真係好大聲，就算我係屋企，都聽到佢哋講粗口！」附近居民馬小姐表示，上址街童問題一直存有，「唔知係咪因為停課關係，我成日聽到有街童，去停車場天台度玩！」馬指，經常有街童在天台叫囂，他們聲浪很大影響居民，「佢哋過咗凌晨12點就開始嘈，都真係幾擾民！」

昨日（25日）網上瘋傳一條短片，一名15歲少女被兩名惡女毆打約4分鐘，至少遭掌摑32把及16度拳打腳踢，旁邊有多人叫囂，更有人掀起少女裙底影其私處。昨晚，警方以涉嫌襲擊致造成實際身體傷，拘捕一名綽號「牛丸」的17歲少女，初步相信案件與感情糾紛有關，警方正追緝兩名在逃人士，包括另一名有份「幫拖」的惡女及拍片者，不排除有更多人被捕。