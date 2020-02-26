【欺凌少女】屯門少女被毆案　「牛丸」同黨15歲惡女落網

屯門欺凌少女案再有人被捕！警方繼昨日（25日）拘捕一名綽號「牛丸」的17歲少女後，今日晚上（26日）在屯門區再拘捕一名涉案15歲女童，涉嫌「襲擊致造成身體傷害」，她現正被扣留調查，案件至今共2人被捕。

【少女遭連環毆打】少女遭兩人瘋狂毆打及掌握摑，事件引起關注。（網上影片截圖）

+ 6 + 5 + 4

警繼續追緝拍片者

網上日前瘋傳一條短片，一名15歲少女被兩名惡女毆打約4分鐘，警方今日晚上在屯門區內拘捕一名涉嫌有份「郁手」的15歲女童，是繼「牛丸」後第2名以涉「襲擊致造成身體傷害」被捕人士。據悉，警方正同時追緝一名拍片者。

遭摑32把 16度拳打腳踢

欺凌事件在今年年初，於屯門安定邨停車場天台發生，據流傳的短片顯示，一名15歲束短髮的中學少女因感情糾紛，遭人圍着指罵，「牛丸」及一名惡女則掌摑她及拳打腳踢，現場更有多人圍觀和拍片，其間有拍片者叫喊：「燈光組，打燈打燈。」有在旁人士更大叫：「喂！牛丸展示你嘅英姿。」隨後一名紅衫少女4度掌摑短髮少女，短髮少女之後不支倒地，被一名黑衫女拉扯女事主頭髮，將她拉倒地上，再一次大力掌摑，其後有人扯起少女裙底，用手機拍其私處。影片長達4分鐘，少女至少被掌摑32把及16度拳打腳踢。