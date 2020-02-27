【新冠肺炎】西貢隔離營疑「聚賭」惹爭執　康文署：營友口角報警

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，政府安排西貢戶外康樂中心作隔離營，據指有人於營內賭博輸去近10萬元。昨日（26日）有隔離人士懷疑於房間內聚賭引起爭執，最終由警員到場處理，案件列作糾紛。康文署證實事件，並指曾發現有營友在房間內玩啤牌，保安員已即時勸止，署方強調中心內嚴禁營友賭博及飲用酒精飲品，如有涉及違法行為，會考慮採取執法行動或報警。

【港版火神山】西貢戶外康樂中心隔離營的工程進行中。 （黃偉民攝）

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檢疫人士因糾紛報警 警方：房間內有人爭執

康文署回覆指，昨日（26日）下午約1時，西貢戶外康樂中心職員，曾接獲接受檢疫人士報警求助個案。據了解，有關事件涉及同房人士發生口角爭執，經警方到場調查後，將個案列作普通糾紛求警協助。警方表示，昨日（2月26日）下午約1時10分，接獲一名54歲姓黃男子報案，指他在西貢康健路21號一房間內與人爭執。警員接報到場處理，相信案件不涉刑事成分，案件列作糾紛。

曾有營友在房間內玩啤牌 已即時勸止

康文署續指，據工作人員日常觀察，確曾發現有營友在房間內玩啤牌，但當時已即時勸止。如發現有聚賭行為，保安員會即時制止，並會通知中心管理員，在有需要時會尋求警方介入及協助。就是次事件，中心保安員已加強巡查，防止聚賭或其他違法事件發生。

另外，現時中心已酌情設有指定吸煙區，供接受檢疫人士使用，其他地方則禁止吸煙。中心內嚴禁營友賭博及飲用酒精飲品。如有涉及違法行為，中心職員會考慮採取執法行動或在有需要時報警求助。

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