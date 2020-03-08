【炸彈案】O記偵破3宗拘17人　警檢3半製成品炸彈、2.6噸化學品

本港1月下旬至2月初連接發生多宗炸彈爆炸案，牽涉地點包括明愛醫院廁所坐廁、深圳灣口岸垃圾桶及羅湖站月台等，案發後皆有Telegram頻道出面認責，稱為了迫令港府回應封關要求而放置爆炸品。 警方有組織罪案及三合會調查科（O記）調查案件多時，至今凌晨持法庭手令突擊搜查22個地點，包括大埔、油塘、大角咀等，合共拘捕17名男女，相信屬同一犯罪團伙。O記高級警司李桂華指，警方在必發街一棟商業樓宇檢獲3個土製炸彈半製成品，及2.6噸化學物品，相信3個半製成品原計劃會在公眾活動中使用。他指半製成品不穩定，遇熱會爆炸，危及樓宇的人，批評犯人行為不負責任。

警方檢獲2.6噸化學品。（警方圖片）

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，1月底至2月初一連串炸彈案件，包括1月27日明愛醫院、1月28日深圳灣口岸及2月2日在羅湖火車站月台。3案共同點是有炸藥及搖控裝置，案發前後在社交平台有組織承認責任。警方昨晚11時半至今凌晨1時，持法庭手令，突撃搜查全港22個單位，包括大埔廣福邨、油麗邨等地點，拘捕12男5女，年齡介乎21至53歲，，涉嫌「串謀導致相當可能會危害生命或財產的爆炸」。

大角咀商廈檢炸彈半製成品、2.6噸化學品

其中在必發街一棟商業樓宇中，警方在3單位內發現物品。當中一個單位發現3個土製炸彈的半製成品，每一個炸彈內有約1.5公斤炸藥，另有3個未連上的爆炸裝置，一旦連上具有爆炸威力，並有搖控作用；另一單位亦發現一批物品，相信用於製造及儲存預製品，一共有約2.6噸化學物品，當中有來自爆竹的「黑火藥」，以及化學材料如硝酸鹽混合品、硫磺、鎂粉、鈉，相信用於製作土製炸藥。另檢獲6樽通渠水及60支電子火柴。

他又指，大規模炸藥及物品儲存在商業樓宇，對大廈住客的危險性相當大，批評犯人罔顧公共安全，尤其半製成品相當不穩定，遇熱或火會爆炸，後果不堪設想，威力更可能催毀物品，批評犯人行為不負責任。

警方初步相信被捕人士屬同一團伙，正了解炸彈原材料的來源及運輸方法，目前仍有在逃人士。李桂華又指，相信三個半製成品會在公眾活動內使用，他提醒參加公眾活動人士要格外小心，由於土製炸彈以搖控裝置，而且不穩定，難以控制爆炸時間，即使犯人聲稱不是針對示威人士，但可能在其他時間造成傷亡。

李桂華﹕區議員拍門要求入單位

O記高級警司李桂華指，警員在大埔一單位進行搜查行動時多次遇阻，包括區議員拍門要求入屋，以及有人召消防員指有人被困單位、打破消防鐘、逐層樓按電梯等，致電梯停止運作，試圖阻礙警員離開。李桂華希望巿民反思，有關行為是否盡責市民、議員應做的事。

土製炸彈有TATP、HMTD、ANFO炸藥

爆炸品處理課高級主任司馬偉德表示，暴力團伙為了達成政治目的而放置爆炸，過去月內見到多個土製具爆炸性炸彈，包括TATP（三過氧化三丙酮）、HMTD（六亞甲基三過氧化二胺）、ANFO（硝油炸彈），常被世界各地的恐怖份子使用。他續指，昨晚警方破獲炸彈工廠，發現大量物品，包括可被使用的搖控裝置、炸藥，以及大量可用於製作更多炸藥的化學品，他批評犯人罔顧安全。