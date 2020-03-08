【新冠肺炎】涉明愛醫院、深圳灣口岸及羅湖炸彈案　最少14人被捕

警方凌晨多區展開拘捕行動，包括大埔、旺角、觀塘及葵涌等地，據了解被捕人士涉及明愛醫院男廁、深圳灣口岸垃圾桶及港鐵羅湖站的炸彈爆炸案，最少14人被捕。

明愛醫院廁所爆炸案中，涉案的土製炸彈放置在馬桶後方。（香港警察facebook）

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據了解，警方凌晨在多區搜捕後拘捕最少14名男女，疑為同一團伙，涉及今年1月明愛醫院、深圳灣管制站及2月初的港鐵東鐵羅湖站的炸彈爆炸案，其中至少4名人士是在大埔區被捕。

3宗炸彈案發生於今年1月下旬至2月初，據了解，案件由有組織罪案三合會調查科（O記）調查，經刑事情報科跟蹤隊及行動支援隊配合，昨晚深夜起出動，搜查九龍及新界多處目標處所，撿獲一批遙控裝置和少量炸藥原材料，並扣查一批電腦及手機，拘捕最少14名男女。

據悉，警方刑事情報科在明愛爆炸案後，跟蹤監視一個在反修例活動中頗為活躍及激進的組織，昨晚在街上拘捕個別目標人物。被捕疑犯並非全部都有參與3宗爆炸案，但大部份是朋友關係。

消息稱，被捕人士拒絕為電腦及手機解鎖，警方今晨緊急申請法庭手令，將涉案的手機和電腦送往網罪科嘗試解鎖，搜捕行動仍在進行中，不排除會有更多人被捕。

警方向傳媒發放深圳灣管制站炸彈照片，內藏電話及螺絲，可遙控引爆。（資料圖片）

本港於今年1月下旬2天內先後發生4宗炸彈爆炸案，首2案炸彈案發生於年初三（1月27日），明愛醫院懷信樓近急症室一個男廁發生爆炸，警方經調查後，在馬桶後方發現懷疑炸彈，剩下電線、電池及破碎玻璃樽殘骸，爆炸品處理課人員相信土製炸彈內有500克的炸藥粉末，透過加熱電芯造成爆炸。同日佐敦一間傷殘人士廁所亦現懷疑炸彈，釀成破壞，暫未有證據顯示昨晚被捕人士與佐敦案有關。

至1月28日，深圳灣管制站香港境內一垃圾桶發生爆炸，從警方向傳媒發放的照片可見，該爆炸裝置為一個非智能手提電話，再以以電線聯着一個電路板、數顆「18650」鋰電池及一些螺絲。2月2日，一輛東鐵列車駛至羅湖站後，清潔工在車廂座位下發現一個膠袋，拿到月台交港鐵職員處理，卻發現內藏裝電線裝置。警方調查期間，膠袋內傳出聲響，繼而著火冒煙，爆炸品處理課其後共發現2個爆炸裝置。

爆炸案發生後，Telegram兩個頻道分別承認責任，稱因應新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）疫情警告立即全面封關，並要求醫護人員罷工，否則會有進一步行動，包括破壞中港兩地鐵路及幹道設施。