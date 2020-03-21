【新冠肺炎】衞生署發逾6.5萬張檢疫令　2人涉違反強制檢疫遭檢控

早前一名懷疑正接受家居隔離的老翁，竟戴着電子手環施施然乘坐巴士，嚇壞同車乘客。衞生署今日（21日）回覆《香港01》查詢時，未有確認該名老翁是否違反檢疫令。署方表示，截至3月19日止，共向65,943名由內地抵港人士發出檢疫令，而至今已發出超過390封警告信，徵詢律政司意見後，已對兩名涉嫌違反強制檢疫令的人士提出檢控。

據圖片可見，該名老翁右腳上綁電子環，右手則戴有白色手帶。（彭志銘facebook圖片）

衞生署發6.5萬多張檢疫令 當中逾5.5萬人為香港人

由本年2月8日起，衞生署會向所有由內地抵港人士，發出檢疫令接受強制檢疫14天。截至3月19日，署方共向65,943名由內地抵港人士發出檢疫令，當中62,921人在家中接受檢疫；2,207人在酒店接受檢疫，而815人入住檢疫營 。該65,943名人士中，55,961人為香港居民，9,982人為非香港居民。

此外，根據《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章）所有在到港當日之前的14日期間，曾在憲報公告指明的外地國家、屬地逗留任何時間的人士，不分國籍和旅遊文件，必須接受14日的強制檢疫。截至3月19日，衞生署共發出6030張檢疫令。

政府從市場先後訂購一次性電子手環共6萬隻，當中近5,000隻已交付並完成測試，可供使用，其餘5.5萬隻將陸續送達。（資料圖片）

政府人員會突擊檢查 確定強制檢疫人士位置

衞生署發言人指，受檢疫人士必須在任何時候留在家居或有關住所，並禁止離開香港。為確保受檢疫人士留在家中接受檢疫，政府人員會透過突擊檢查、致電該人士、利用手機進行實時地點分享，以及電子手環監察受檢疫人士所在位置等措施，確定接受強制檢疫的人士留在居所。

受檢疫人士擅自離開居所會構成刑事罪行，一經定罪，可被監禁6個月及罰款25,000元。若有人違反檢疫令擅離住所或拒絕聽從相關政府部門人員指示，威脅社區健康，有關部門會跟進，例如作出口頭警告，發出警告信，要求佩戴電子手環等。

政府購6萬隻一次性電子手環 追蹤檢疫者

早前創新及科技局表示，由香港物流及供應鏈多元技術研發的可重用電子手環有5,000隻，另從市場先後訂購一次性電子手環共6萬隻，當中近5,000隻已交付並完成測試，可供使用，其餘5.5萬隻將陸續送達，強化家居檢疫監察工作。