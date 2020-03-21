【山頂奪命車禍】踏電動助力車出事　宏利金融外籍高層魂斷山頂

今早港島山頂道發生奪命交通意外，54歲德國籍男子Wessling與友人騎單車在山頂道落斜，Wessling失控越過對面線，一輛上斜的中型貨車收掣不及，將他輾過，Wessling被困在車底，當場證實不治。 據了解，死者在宏利金融工作。根據宏利網站顯示，死者任職執行副總裁兼總經理，已從事保險業逾30年，早年則在其他國家任職行政總裁及區域經理。Wessling友人及前同事紛紛在社交網站留言悼念，多人貼上與Wessling的合照。宏利回覆《香港01》查詢時證實Wessling在該公司任職，對事件深表難過，形容他是一位模範領袖和同事，亦是一位深受宏利同事愛戴的朋友。

據宏利金融網站顯示，死者在宏利金融任職執行副總裁兼總經理。

宏利金融表示，行政人員Joschi Wessling今天早上因交通意外受傷身故，對此深表難過。宏利金融形容Joschi是一位模範領袖和同事，亦是一位深受宏利同人愛戴的朋友。宏利金融謹向他的家屬致以深切慰問，並會在此艱難時刻提供一切協助。

事發今早8時許，54歲的德國籍男子Wessling與友人分別騎電動助力單車在山頂道落斜行駛， Wessling突然失控越過對面線，一輛上斜的中型貨車收掣不及，將他輾過，Wessling當場不治。警方呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，可致電3660 6814或3660 6848與調查人員聯絡。