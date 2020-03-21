【逃犯條例】鄧炳強︰部份投訴證明屬實　前線罵記者垃圾會被訓斥

反修例事件以來警民衝突不斷，衍生了1,678宗投訴警務人員個案，有5,141名投訴人，當中569宗屬須匯報投訴，投訴警察課全面調查了其中21宗須匯報投訴。警務處處長鄧炳強接受NOW電視台節目《大鳴大放》時表示，部份投訴已證明屬實，監警會正在審核。他並重申，不同意獨立調查7.21事件，認為監警會制度行之有效。 另外，鄧炳強承認有警員辱罵「多得你班垃圾記者」是不當言語，會作出訓斥，但否認警方針對傳媒。他稱會提醒人員更加保持專業，「唔應該講一啲唔應該講嘅說話，唔應該做一啲唔應該做嘅事。」

警務處處長鄧炳強接受NOW電視台節目《大鳴大放》時表示，部分投訴已證明屬實，監警會正在審核。（資料圖片／羅君豪攝）

調查報告將交監警會審議 之後公開

監警會日前公布截至本月6日，接獲569宗涉及反修例活動的須匯報投訴，以及1,109宗的須知會投訴，警方投訴警察課已完成調查139宗個案，21宗個案經全面調查。

鄧炳強表示，21宗經全面調查的投訴，當中有個案為證明屬實，並有個案被分類為無法證明屬實、並無過錯、無法追查，會交予監警會審議，相信完成審議後，監警會將公開結果。全面調查數字僅佔投訴宗數小比例，鄧炳強認為，多數是「好多人看完同一段片段，覺得有問題去投訴，其實很多都是同一事件，有很多人投訴。」

就Now新聞台採訪車車長於去年10月在旺角警署外被防暴子彈擊中後腦倒地，負傷被押返警署期間遭暴力對待，導致多處受傷及下巴骨裂須做手術。鄧炳強回應指在接獲投訴後，已將案發地點的閉路電視及相關紀錄保存，會嚴肅及全面調查，包括檢視當日部署及向有關人士錄取口供。

主持人提到近期示威現場，記者多次被粗暴對待，鄧炳強否認警隊有仇視傳媒的現象，指「只是工作重點不同。」他解釋警方前線有需要保持安全距離，重申有人「假扮記者」，但會研討如何做得更好。就有警員在現場高叫「多得你呢班垃圾記者」，鄧炳強表示，「呢啲係不當嘅言語係唔應該嘅。」相信會作出訓斥。

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改控《反恐條例》未有定論

警方就爆炸品案6名被告，與律政司研究改為引用《反恐條例》罪行控告，鄧炳強指「一啲嘅行為如果導致嚴重嘅財產傷亡、人命傷亡，或者對公眾人士有危害，而佢嘅意圖係強迫特區政府去做一啲嘢，呢個已經切合罪行嘅元素。」但目前對是否改控未有定論。被問到是否宣告香港有恐怖主義，他指「我哋係基於事實，事實係點就係點。」就7.21事件，他重申不同意獨立調查，認為應用現時監警會行之有效方式處理。

對於警民關係變差，他歸咎於「假消息」、「假新聞」，指未來會加強澄清，在形象上會要求人員更加專業，「唔應該講一啲唔應該講嘅說話，唔應該做一啲唔應該做嘅事。」警方與社會各界重新建立聯繫，包括接觸校長、校長聯會、非政府機構等。他承認警方近期在招聘上有挑戰，「短時間內會令小部份人猶豫。」對於未來形勢，他認為當疫情稍為消退，遇有立法會選舉、有周年紀念等，會再有大型人群活動。