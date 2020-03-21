【逃犯條例】鄧炳強：接獲1600宗針對警員投訴　部分已證明屬實　

反修例風波由去年六月持續至今，警民衝突不斷，警務處處長鄧炳強表示，警方共接獲逾1,600宗針對警員的投訴，涉及約5,140名投訴人，當中投訴警察課全面調查了其中21宗須匯報投訴，部分投訴已證明屬實。 對於在過去大半年的示威衝突現場中，有不少記者被警員粗暴對待，鄧炳強接受Now新聞專訪時否認是針對傳媒，「呢啲不當言語係唔應該，如果有咁嘅情況，我相信我哋同事一定會首先作出訓斥，希望唔會再有呢啲事情發生」，他又強調，「我哋係唔應該講一啲唔應該講嘅說話，唔應該做一啲唔應該做嘅嘢。」

本港年初發生3宗爆炸品案，事後有人在網絡群組承認責任，警方其後拘捕17人，有6人被控「串謀導致相當可能會危害生命或財產的爆炸」罪，鄧炳強表示，正與律政司研究，改為引用《反恐條例》控告其中6名被告．（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

被問到逾1,600宗針對警員的投訴中，警方只全面調查其中21宗須匯報投訴，是否能回應市民對警隊的不滿？鄧炳強回應指，「其實可能係好多人睇到同一段片段，覺得有問題於是作出投訴，所以其實好多係同一件事件，有好多人去投訴。」

去年10月，一名now新聞台採訪車車長在旺角警署外，被防暴警的子彈擊中後腦倒地，警員其後將車長押入警署，其後導致下巴骨裂及身體多處受傷，該台已正式作出投訴。鄧炳強強調，一定會嚴肅全面調查有關事件。

研用《反恐條例》提控爆炸品案

本港年初發生3宗爆炸品案，事後有人在網絡群組承認責任，指要求達至全面封關以防疫的訴求，警方其後拘捕17人，有6人被控「串謀導致相當可能會危害生命或財產的爆炸」罪，案件早前提堂。鄧炳強表示，正與律政司研究，改為引用《反恐條例》控告其中6名被告，「一啲行為如果導致嚴重財產傷亡、人命傷亡，或對公眾人士有危害，而佢嘅意圖係要強迫特區政府去做一啲事，呢個都已經切合咗罪行元素。」