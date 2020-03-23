【新冠肺炎】生意減九成　禁酒令下恐結業　酒商﹕政府點幫我哋？

行政長官林鄭月娥宣佈將會透過修例發出「禁酒令」，全港8600間食肆酒吧修例禁賣酒。措施牽連甚廣，除了酒吧、食肆愁雲慘霧，酒商亦甚惆悵。「大家坐埋同一條船，前線唔掂，後勤都出事。」紅酒商Willy表示，受示威活動及疫情影響，生意已「大插水」，較去年同期減9成，業內不少銷售員要放無薪假。「禁酒令」更是雪上加霜，擔心業界出現裁員潮或結業潮，「政府叫停易，有咩支援我哋？班員工唔使生活？」

從事紅酒批發及零售的紅酒商Y Club老闆Willy表示，去年示威活動影響，少人外出消費，訂單大減，至12月底示威轉為平淡，酒商本打算過年、春茗，生意會回升，豈料疫情爆發，不少公司的活動皆取消，其生意額較去年同期只餘一成。

反修例及疫情雙重打擊 生意餘一成

疫情下，業內不少大公司的銷售員都要放無薪假期，仍有上班的正式員工收入只餘6成，兼職無工開，整體行業受沉重打擊。直至上兩周，疫情看似稍為緩和，外出消費的人有所增加，業界本想振興事業，未料到疫情急轉直下，林鄭月娥更宣布將修例發出「禁酒令」，作為「前線」的酒吧、食肆慘淡，「後勤」的供應商同樣難受，「大家坐埋同一條船」，猶如食物鏈，牽連極大。

行政長官林鄭月娥宣佈將會透過修例發出「禁酒令」，全港8600間食肆酒吧修例禁賣酒。（盧翊銘攝）

酒商無生意 更遭酒吧「撻訂」

除了無生意，酒商或會遇到「走數」情況，更可能會失去酒莊代理權。另一名酒吧供應商透露，業界沒有「撻訂」，只有「走數」，因有一個月的數期，「先畀貨，後收錢」，不少酒商現時已收不到錢。而Willy則指，紅酒商向酒莊取貨，需要每年或每月訂購一定數量，方可取得紅酒代理權，受疫情影響，酒吧訂貨量減少，酒商難以控制入貨量，惟行業競爭大，一旦有其他同行願向酒莊購入較多的貨量，酒莊為生意額，自然會將代理權轉給他人。對酒商而言，少一款酒，客人便會流失，令生意失損。

他續指，禁酒令推出，預計會出現「搶酒潮」，情況或與日前搶口罩、日用品相似，更會形成炒風，「會搶高晒啲酒。」可能有不良企業會抬價，大家要捱貴酒，而酒莊見銷量佳，也會將酒價提升，令良心酒商的利潤更微薄。他又指，當市面只有「天價酒」時，消費者或索性不買酒，引起的連鎖反應會令整個行業陷入蕭條。

望政府資助業界 否則現裁員、結業潮

「政府叫停易，有咩支援我哋？班員工唔使生活？」他擔心抗疫基金未能惠及他們，希望政府有更多支援方案出台，如無條件借貸等，助大家度過難關，如果政府沒有任何資助計劃推出，他預計業界會出現裁員潮，「可能冇生意，要開源節流。」更不排除有大規模結業，不少員工會失業，「一個月賺得10萬，但支出成100萬，不如摺咗佢，蝕少幾百萬啦？」

另一名酒商透露，供應商共分為供應酒吧、食肆、辦館，「禁酒令」下，辦館應沒有影響，但酒吧、食肆相信不會再買酒。受反修例影響，其生意已跌一半，禁酒令下更不可想像，「行內都講緊要政府補貼，而家只係講酒吧、食肆，但背後嘅供應商都有好大影響，但政府冇提及。」希望政府盡快提出實質的援助。