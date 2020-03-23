【新冠肺炎】政府下禁酒令　太子酒吧街愁雲慘霧﹕肯定九成執笠

行政長官林鄭月娥宣佈將會透過修例發出「禁酒令」，全港8600間食肆酒吧修例禁賣酒，但未有實施時間表及詳細情況，酒吧業界已顯得一籌莫展，尚未有應對方案。有酒吧經理無奈指酒吧沒有酒賣，如同停業，「酒吧唔賣酒，唔通賣涼茶？」他指酒吧很大機會暫停營業，員工停薪留職。他又表示，理解抗疫人人有責，但政府推行措施前，應考慮平衡公共衛生及業界利益，「一禁就禁2、3個月，肯定9成（酒吧）執笠！」希望政府推出補貼業界的方案。

太子運動場道一帶酒吧林立，受示威活動及新型冠狀病毒疫情影響，生意額已明顯下跌。今日林鄭月娥宣佈將推「禁酒令」，酒吧業界極為懊惱，有酒吧老闆指，政府未有講述措施的詳細內容，他們現階段未有應對方案，但無奈稱﹕「唔畀賣酒，但又畀開舖，即係點？賣水咩？」

酒吧經理阿峰認同抗疫人人有責，理解政府推行措拖防疫，但應平衡公共衛生及業界的雙方利益，認為政府應仿傚歐洲國家「封城」，並推出津貼措施以免大規模裁員或倒閉潮。他又指，「而家政府唔係唔畀你開，而係唔畀你賣酒」，擔心政府會以「酒吧可以營業」為由拒絕補貼酒吧業界，「酒吧唔賣酒，唔通賣涼茶？喺酒吧、酒吧餐廳嚟講，等同唔開有咩分別？」

他又指，若酒吧不能賣酒，唯一出路是不開門，員工停薪留職。不過，「禁酒令」隨時持續逾月，甚至數月，酒吧沒有任何收入下，難以支付租金，預計推出禁令後，逾8至9成酒吧會結業，「香港曾經係不夜城，將來可能都冇咗呢個名詞」。

A小姐批評政府推禁酒令過於倉促，令業界無所適從。（林振華攝）

啤酒女郎停薪留職﹕「政府會唔會倉促了？」

從事全職啤酒推銷員的A小姐表示，入行10多年，每月薪金約2.3萬元，惟受疫情影響，收入已減少5,000元，但交租、日常開支等每月花費逾1.5萬元，本來只是「啱啱生活到」。惟政府突宣佈將會透過修例發出「禁酒令」，卻未有提供補貼，她無奈稱不可能找到其他工作，「依家冇補貼，話停就停，我點算呀？瞓街呀？」禁令推行後，她將要停薪留職，沒有收入，「個個（同事）都接受唔到事實，政府會唔會倉促了？」