【新冠肺炎】患者疑未入院同邨居民感擔心　酒店確診客漏夜被接走

2019冠狀病毒病（COVID-19）疫情未受控，至昨日本港累計確診個案為682宗，衞生署昨日稱有41名確診者未獲送院，他們分佈港九新界，除了住宅外，亦有10名確診者報稱的地址為酒店。有酒店回應指，確診客人今日凌晨被衞生署人員接走。確診者於家中等待安排入院，同屋苑居民擔心病毒於社區傳播，人心惶惶。

根據衞生署網頁資料，截至昨日青衣及東涌都有確診個案未送院，其中青衣長安邨安濤樓有2個確診個案，（分別為第652號及第659號個案），2人日前由英國回港，為強制家居檢疫人士，昨日證實確診。安濤樓居民張女士稱，昨日朋友告知她同幢大廈有2名確診者，不知道2人現時是否已送院。惟事發後未見大廈有進行大消毒，亦沒有通告通知住戶有人確診，張女士稱都有些擔心。

當區區議員張文龍稱，早前有街坊透露2名確診者已送院，惟署方網頁資料則顯示未送院，現時仍在求證2名確診者是否已送院。他稱街坊感到擔心，因上月已有一個確診個案，現時又有2個個案。張文龍透露，未見署方人員到屋邨進行大消毒。

青衣青輝新村亦有一個確診個案，村內一間髮型屋負責人稱，今早曾見衛生署人員到到村內，於涉事村屋門口進行大消毒，有村民稱，確診者已送院。問及會否擔心，髮型屋負責人指，「冇得擔心，周圍都有隱藏個案。」惟他希望署方除了消毒涉事村屋，亦應為村內其他地方消毒。

青衣長安邨安濤樓有兩個確診個案。（陳諾希攝）

昨日確診的第662號個案為一名28歲男子，他居於東涌逸東邨康逸樓，同幢大廈住客梁太稱，得知有確診個案後，自己打算往超市購買多些日常品，以減少外出次數，「一次過買多幾日嘅嘢，跟住呢幾日就唔出街。」她稱，出門時見到大廈有加強了消毒，無論是門柄、升降機按鈕、每層走廊位置等都有消毒，惟梁太仍感到很擔心。

昨日確診的第662號個案為一名28歲男子，他居於東涌逸東邨康逸樓。（陳諾希攝）

自政府實施海外抵港人士需強制檢疫後，不少回港者選擇於酒店進行14天的隔離。昨日衞生署公布的41名未入院確診個案中，有10名確診者報稱的地址為酒店。

第597號個案已送院

第597號個案為一名21歲男子，居於觀塘帝盛酒店，他於3月29日確診，昨日下午4時半的衞生防護中心記者會上指男子未獲送院。觀塘帝盛酒店回應指，3月29日中午12時半接獲衞生署通知該名住客確診，酒店得知後一直致電署方詢問何時接走客人，至昨晚7時半，衞生署人員到場接走該名21歲男確診者。酒店方面稱，患者得知確診後一直沒有走出房門，職員亦沒有進入房間，患者入院後，酒店已聘請第三方專業公司到酒店進行徹底消毒。

第669號個案已送院

第669號個案為一名32歲女子，為昨日的確診個案，於旺角維景酒店隔離。旺角維景酒店回應指，今日凌晨接獲衞生署通知，有客人證實感染新冠病毒， 並於今日0時30分由衞生署人員送往醫院。該名客人在3月28日乘坐 CX250班機從英國倫敦抵港，並持強制檢疫令入住酒店。有關客人安排入住專屬隔離樓層，入住後按規定進行14天隔離，期間客人及其他人士包括家屬、員工均不可亦沒有進出過有關客房，同時沒有與其他人士進行接觸 。酒店又指，因應接待強制檢疫令客人，酒店已根據香港特區政府的相關要求和標準，制定了嚴格防護的安全制度及措施，確保公眾、住客及員工的安全。