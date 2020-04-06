新冠肺炎│「限聚令」接告票陳伯轉陣地捉棋　警再巡葵盛東邨

2019冠狀病毒病（COVID-19）疫情肆虐， 港府禁止多於4人在公眾地方聚集，「限聚令」實施至今逾周，警方昨日（5日）於葵盛東邨打擊非法聚賭期間，首度引用《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），票控6名於盛興樓聚集人士，每人罰款2,000元。 今午盛興樓象棋桌已「人去桌空」，但捉棋翁包括被票控的陳伯轉移陣地於盛安樓樓下消遣，人數一度多達約15人，但大部分時間每批不多於4人，警方到場巡查數分鐘，其間呼籲眾人散開，未有再作票控。

盛安樓樓下有不少長者捉棋，惟人數不超過4人。（陳蕾蕾攝）

15長者分散捉棋、圍觀 警再巡無作票控

《香港01》記者今午前往葵盛東邨一帶巡察，發現公園內的康樂設施已被圍封，而盛興樓地下已無人捉棋，相鄰的盛安樓地下象棋桌周圍則仍有長者捉棋及圍觀，大家分散於各處，部分人沒有戴口罩，現場總人數一度多達約15人，但大部分時間每盤棋局聚集人數不超過4人，亦有保安到場提醒他們要保持安全距離。

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下午5時許，軍裝警員再到公園、盛興樓、盛安樓及其他樓座巡查，其間呼籲捉棋及圍觀翁不要聚集，在場人士亦盡量散開，維持不多於4人一批。警員又提醒在場人士戴妥口罩，他們隨即配合。警方表示，目前每日均會到處巡查，檢視是否有人違規。警員於葵盛東邨巡查後離開，其間無再作票控。