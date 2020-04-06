新冠肺炎│警接街坊投訴　巡聚賭黑點發現啤牌　限聚令票控捉棋翁

2019冠狀病毒病（COVID-19）疫情肆虐， 港府禁止多於4人在公眾地方聚集，「限聚令」實施至今逾周，警方昨日（5日）於葵盛東邨打擊非法聚賭，首度引用《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），票控6名於盛興樓聚集人士，每人罰款2,000元。 遭票控六旬翁稱捉棋被圍觀，無奈遭票控。據了解，涉事地點為區內聚賭黑點，過往不時接獲街坊投訴。警方按不定時巡查，昨日再接投訴，巡查發現啤牌及有人捉棋，其間票控6人違「限聚令」。

陳伯昨日被票控後，今日繼續下棋，惟稱人數不敢多於4人。（陳蕾蕾攝）

消息指，葵盛東邨公園一帶為區內聚賭黑點，過往不時接獲街坊投訴，去年警方曾多次進行打擊非法聚賭行動。警方昨日再接獲聚賭投訴，巡查公園對開盛興樓樓下，發現有人遺下啤牌及有人聚集捉棋，其間引用《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），票控6名在場人士。警方表示並無引用《賭博條例》拘捕長者。

據了解，警方憂慮疫情於社區進一步爆發，平日會加強巡查屋邨，周末則會巡查外傭聚會熱點，避免人群聚集。

居民李先生指，居於葵盛東邨4、5年，不時見有老人家於上址下棋、聊天，但指現時為敏感時刻希望「避忌一啲」，盡量不要聚集，以免感染疫情。另一名居民張先生表示，涉事地點經常有人聚集捉棋及食煙，一般逗留至晚上8左右離開。他經過該處時，曾嗅到尿騷味，衛生情況較差。他稱，平日不常見警員巡邏，但曾見過保安作規勸。