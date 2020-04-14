機場特警│特警犬具搜爆品技能　槍戰中仍保持冷靜　新購裝備曝光

無論是現實世界還是影視作品，機場都是恐怖份子出沒熱點，航空樞紐一旦受到恐怖襲擊，後果絕對不堪設想，因此防患未燃更顯重要！香港國際機場是全球重要交通樞紐之一，香港警察的機場特警組經常在機場內進行高姿態巡邏，除了持槍特警外，「特警犬」亦是重要成員。現時機場特警組內有3隻特警犬協助執勤，由於肩負反恐重任，特警犬同樣需要接受嚴格訓練，而最特別是要具備搜爆技能，能迅速協助搜索機場內的可疑爆炸品，並且能夠在槍戰下保持冷靜，配合特警處理突發事故。
機場特警執勤時要有精良裝備，特警犬亦不例外，近日更新購多種保護裝備，包括護目鏡、護耳罩及保護鞋等，都是為機場的特殊環境而設，當中護目鏡可以防UV，耳罩則減噪音，而新的保護鞋更可防止特警犬四肢燙傷及避免玻璃碎片濺傷。
【機場特警】特警犬與領犬員會一同到機場巡邏，肩負保護機場安保重任。（林振華攝）
機場特警組現時有3隻牧羊犬負責機場安保工作，分別是德國狼狗、比利時瑪蓮萊犬及狼狗與瑪蓮萊犬的混種，一般可以執勤7至8年。
特警犬具備搜爆技能 不怕槍聲警
一般警員要投考機場特警殊不容易，而機場特警犬亦要經過嚴格挑選，牠們除了要接受為期16周的基本巡邏犬訓練，還要與領犬員在機場進行特訓及戰術訓練，更要學會搜索危險爆炸品，以確保機場安全。電視劇《機場特警》首集就有歹徒持槍向特警開火，有領犬員透露，特警犬經特訓後不怕槍聲，而且能夠冷靜處事。
【機場特警】特警犬早前獲配新裝備，包括護目鏡、戰術背心、保護鞋等。（林振華攝）
警方警犬隊早前新購加強保護裝備，供衝鋒隊、各環頭及機場特警的警犬處理突發場面，當中包括：
護目鏡：具防UV功能，可防沙石及碎片入侵眼睛
護耳罩：警犬經常在機場停機坪工作，可避免警犬受巨響影響
鋼線口罩：口罩空間更大更舒適，犬隻工作時可以吠叫及飲水，保護性更強
戰術背心：附設閃燈識別，在晚上工作及搬運警犬時更安全
保護鞋：能保護四肢，避免受玻璃碎片及腐蝕性液體弄傷，加上停機坪地面高溫，可防止燙傷。初時警犬穿鞋並不習慣，經訓練後能奔跑自如。
另外有專為警犬而設的易攜式急救包，在外出執行任務時，能夠提供充分急救所需。