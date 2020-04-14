機場特警│特警犬具搜爆品技能　槍戰中仍保持冷靜　新購裝備曝光

無論是現實世界還是影視作品，機場都是恐怖份子出沒熱點，航空樞紐一旦受到恐怖襲擊，後果絕對不堪設想，因此防患未燃更顯重要！香港國際機場是全球重要交通樞紐之一，香港警察的機場特警組經常在機場內進行高姿態巡邏，除了持槍特警外，「特警犬」亦是重要成員。現時機場特警組內有3隻特警犬協助執勤，由於肩負反恐重任，特警犬同樣需要接受嚴格訓練，而最特別是要具備搜爆技能，能迅速協助搜索機場內的可疑爆炸品，並且能夠在槍戰下保持冷靜，配合特警處理突發事故。

機場特警執勤時要有精良裝備，特警犬亦不例外，近日更新購多種保護裝備，包括護目鏡、護耳罩及保護鞋等，都是為機場的特殊環境而設，當中護目鏡可以防UV，耳罩則減噪音，而新的保護鞋更可防止特警犬四肢燙傷及避免玻璃碎片濺傷。