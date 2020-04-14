飛虎隊、反恐特勤隊、機場特警　3支反恐部隊屢破大案

本港恐襲風險級別現時維持中度水平，香港仍對恐活動時刻保持警愓，警隊行動部轄下有多支精銳部隊專責本港的反恐工作，當中包括警隊「王牌」飛虎隊、反恐特勤隊及機場特警，於不同範疇打擊恐怖主義活動。早年各個反恐部隊會各自招募成員，近年開始進行聯合遴選，減省重複遴選及訓練，但考核內容依然極度嚴格，最終能成功加入特警隊的成員，更是警隊精英中的精英。

「飛虎隊」正式名稱為特別任務連（Special Duties Unit，SDU），於1974年7月成立，是本港首支準軍事化特種警察部隊，除專責反恐工作，亦會處理危險度高的罪案、拯救人質、要員保護、偵測、搜索、水底任務、空中及特別行動，並在災難中提供緊急醫療服務等。

飛虎隊2003年擒「賊王」季炳雄

由於飛虎隊是警隊的「王牌」部隊，其裝備全部經過精心挑選及設計，均具防水功能，每名隊員的隨身基本裝備共重逾50磅，其中防暴裝備包括阻燃頭套、防彈頭盔、防爆風鏡、護耳罩、防毒面具、防彈衣、防生化衣、防火手套、防彈盾等；武器則包括Glock-17半自動手槍、MP5衝鋒槍、步槍、狙擊步槍、霰彈槍等。

作為歷史悠久的部隊，飛虎隊曾參與不少驚險行動，2014年5月31日晚，男子李德仁於啟晴邨樂晴樓連開3槍轟斃43歲鄰居，翌日上午反鎖屋內，其後與警方駁火，最終他在飛虎隊破門入屋前吞槍自殺。而在2003年12月24日平安夜凌晨，飛虎隊攻入油麻地渡船街文景樓一單位，成功拘捕被通緝的「賊王」季炳雄及其同黨，並撿獲大批軍火；至今年1月，季出獄乘機赴美國時，亦有出動飛虎隊戒備。

反恐特勤隊速破太古城槍擊案

反恐特勤隊（Counter Terrorism Response Unit，CTRU）於2009年7月成立，初期編制有141人，主要負責香港主要反恐怖活動工作，同時執行警務處的反恐策略及前線反恐任務，包括在全港敏感性建築物和基建設施進行高姿態反恐巡邏，還有巡視各國駐港領事館、公共設施和運輸設施等。

個人裝備方面，反恐特勤隊配備MP5-A5衝鋒槍、SIG 516突擊步槍、Glock-17半自動手槍及後備彈匣，同時有胡椒噴霧、警棍、急救包、通訊機、避彈衣及防彈頭盔等，全副裝備重約40磅，為避免引起公眾不必要的恐慌，反恐特勤隊有時會將MP5放於背囊內，遇有突發情況才拔槍。

反恐特勤隊曾在不少大型案件中出動，當中最轟動的是2018年6月，太古發生槍擊案，44歲女子在鰂魚涌公園與親屬爭執期間，疑開槍射擊2名阿姨及2名舅父，致2死2傷，當日反恐特勤隊隊員趕到現場將女疑兇制服拘捕。另2017年2月，尖沙咀港鐵站月台有男子涉縱火自焚，反恐特勤隊亦有到協助救援，事件釀成18人受傷，兇徒則傷重不治。

機場特警制服俄籍退役兵

機場特警（Airport Security Unit，ASU）成立於1977年11月，專責機場島及機場巡邏和反恐工作，在航空事故發生時亦會奉命出動協助救援。機場特警配備MP5衝鋒槍、M4突擊長步槍及Glock 17半自動手槍，同時亦有一系列保護裝備，全重約40磅。

機場特警在去年8月機場示威活動曾經出動，警方當時表示，一批正在受訓的成員奉召到場，主要在機場外持圓盾和警棍戒備；而在2016年，1名退役俄籍士兵在機場持刀打劫找換店並奪去5.8萬元，機場特警一度拔槍，將他制服。