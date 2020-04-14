機場特警Ｑ＆Ａ│張振朗玩個人主義　ASU前主管：呢類隊員唔會收

機場特警（ASU）作為警隊其中一支反恐部隊，對隊員的全方位素質都有極高要求，電視劇的內容，與現實中未必相符。一名專負訓練新人的機場特警前主管接受《香港01》訪問時指，機場特警會聯同其他反恐部隊進行遴選，一般有約百名投考者，他們須先通過兩階段嚴格考驗，包括體能、團隊精神、溝通、急智及情緒壓力測試，合資格人員會進行為期12周的特訓，最終僅約兩成人合資格成為機場特警。電視劇《機場特警》中，演員張振朗的角色總是喜歡挑戰上級，愛表現個人主義，該名前主管坦言：「呢類隊員基本上不會接收入隊」。 問：記者 答：機場特警前主管

機場特警在2017年舉行40周年開放日，進行公開演練。（資料圖片）

問：機場特警的遴選機制如何？入隊有幾難？

答：警方行動部、反恐特勤隊、機場特警及鐵路應變部隊等會進行聯合遴選，遴選會分兩階段，第一階段為初步遴選，投考者要先通過7項基本體能要求；之後進入第二階段，進行為期4日的基本遴選，包括體能、團隊精神、溝通、急智及情緒壓力測試等。

完成兩階段遴選後，會再篩選合適人員進行為期12周的基本訓練，從中「剁」走不適合人選，最終剩下來的就會分別加入不同部隊，一般由初步遴選到最終只有約20%人能入隊。

翻查資料，成為機場特警須先通過兩階段遴選及特訓： 第一階段：為期1日的初步遴選，主要集中體能測試，包括150磅臥推舉、正手引體上升、掌上壓等 第二階段：為期4日的基本遴選，測試投考人的體能、戰術、心理韌性、槍械運用等 訓練期：為期12周，包括反恐、戰術及槍械訓練等

機場特警需經嚴格體力訓練，作出高難度動作。（資料圖片）

問：投考者須具備甚麼條件？考官考核投有何指標？

答：在挑選新人方面，除了體能外，還要測試投考者的意志、合作性、堅韌性以及情緒智商。由於機場特警的工種涉及重大事件或恐襲，所以會觀察投考者如何冷靜處理，及在安全情況下將傷害減到最低，以保護市民，所以性格和堅韌性都是其中一項指標。

成為機場特警，除有超凡體能，還要有極高EQ及團隊精神。（資料圖片）

問：電視劇《機場特警》中，演員張振朗飾演極度自大的警員，現實中能否通過遴選？

答：我們的收生要求和指標十分嚴格，過程中如發覺有個人主義或不聽從教官指示，會先給予警告，如一、兩次警告後再無改善，會通知投考者返環頭。其實劇集都帶有些少戲劇效果，但如果這類隊員不能展示到團隊精神，基本上不會接收入隊。

演員張振朗（左）在電視劇《機場特警》中飾演一名愛挑戰上級，又具個人主義的警員，有機場特警前主管笑言，不會接收這類隊員。（《機場特警》劇照）

問：近年投考者有何不足之處？特質上與以往投考者有甚麼分別？

答：隨着時代變遷，年青人投放不少時間玩手機，體能及意志力的確不及以往，但轉數及創造力則較高，所以訓練上會加強體能和意志力，以彌補不足。