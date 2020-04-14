機場特警│男女投考標準相同　克服體能挑戰　ASU首位女主管上場

香港國際機場全天候24小時運作，是本港通往全球的重要交通樞紐。機場特警（Airport Security Unit，ASU）自1977年成立至今一直肩負機場反恐重任，踏入第43年，機場特警迎來史上首位女性主管。 巾幗不讓鬚眉，機場特警主管孔逸娜總督察接受《香港01》訪問時坦言，能夠成為首位女性主管，自覺責任重大，現時機場特警有逾百名隊員，作為僅有2名女特警之一，Madam孔反而認為是一種優勢，「因投考機場特警體能要求嚴苛，男女用同一個標準入嚟，女性無特別優待，所以先建立到地位」。現時本港受恐襲風險維持中度，Madam孔強調機場特警會因應時勢不同作出檢視，未來或會在人手訓練及裝備上作出提升。

【機場特警】機場特警主管孔逸娜總督察是機場特警首名女性主管，自覺責任重大。（林振華攝）

機場特警組主管Madam孔受訪時憶述，自小在九龍城長大，對機場有深厚感情，加上對反恐有興趣，視投考機場特警為夢想，她2008年11月加入警隊，先後駐守油尖警區、機動部隊、衝鋒隊及沙田警區，2015年成為反恐特勤隊首位小隊女指揮官，今年4月擔任機場特警首位女主管，希望能帶領團隊發揮所長，肩負機場安保及反恐工作，與同袍建立兄弟姊妹情，做到互相鞭策，互相補足。

曾任反恐特勤隊小隊指揮官

投考機場特警需要經過嚴格的體能測試，難度僅次「飛虎隊」，成立至今不足10名女特警。Madam孔雖曾加入反恐特勤隊，但投考時仍不敢怠慢，堅持每天跑1.5小時訓練耐力和速度，並狂操啞鈴和做器械訓練，而在體能測試中最大挑戰可算是臥推舉150磅，Madam孔笑言：「呢個係最深刻，因為我自己都無150磅。」

【機場特警】Madam孔曾任反恐特勤隊，對反恐工作富有興趣。（林振華攝）

體能要求極高 男女遴選指標一致

回想遴選期間的艱辛考驗，Madam孔指由於男女特警的遴選指標一致，作為近百投考者中的唯一女性，她卻認為反而是優勢，「正因為女性無特別優待，大家經歷嘅嘢一樣，有相同感受，（女性成功投考）先建立到地位」。她又憶述，曾經在2小時啞鈴訓練中，有負傷的男同事受她感染而咬緊牙關撐下去，所以她認為其女性身份反而有助團結團隊。

現時新形冠狀病毒肺炎（COVID-19）肆虐，機場作為高風險地區，特警工作有否轉變？ Madam孔承認，在人人戴口罩下會增加辨識可疑人士難度，但強調特警經嚴格訓練，除了容貌辨認容貌外，仍能從多角度評估疑人，繼續保護機場客運大樓安全。

Madam孔形容劇中蔡思貝飾演的「辛仔」有自己影子，一樣性格硬朗及願意接受挑戰。（《機場特警》劇照）

性格硬朗 愛接受挑戰

電視劇《機場特警》講述2名女警「辛仔」（蔡思貝飾）和「阿銀」（鄧佩儀飾）投考機場特警的辛酸，過程中遭受家人反對，亦被男同事看輕，問及有否相同經歷？Madam孔笑言：「因為加入機場特警嘅門檻好高，體能要求亦極高，好多人都係話太辛苦怕我應付唔嚟，替我擔心，但慶幸有家人嘅支持，而且同事之間互相鼓勵同支持，都無聽過啲唔好嘅說話。」

Madam孔又形容，劇中「辛仔」一角有自己影子，「大家一樣硬朗，喜歡接受挑戰，因為訓練期間女性比例好少，好多時要自己照顧自己，而且訓練真係好辛苦，睇劇嘅時候好有共鳴，會重溫返當時回憶」。