荃灣警搗2非法賭檔　39男女狹小空間內聚賭被捕　或違「限聚令」

周四（9日）晚上約9時，荃灣警區刑事部及特別職務隊人員，搗破川龍街及鹹田街2個非法賭檔，即場檢獲8張麻雀枱、16副麻雀、1.8萬元賭款及4萬元水錢。2單位內合共18男21女（20至66歲）被捕，其中1對分別45歲及59歲男女，涉嫌「經營賭博場所」被捕；另外37人則涉「在賭博場所內賭博」被捕。

荃灣警區反黑組督察葉溢楠指，案中大量人士於狹小空間內聚集，傳播病菌的風險大大提高，行為極不負責任，呼籲市民配合政府推出的一系列抗疫措施，以免觸犯法例，稍後會研究是否就相關條例進行檢控。