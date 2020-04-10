新冠肺炎│確診男曾訪大帽山端記茶樓　店方停業1星期、霧化消毒

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，一名完成檢疫後確診的35歲男子，發病前曾到訪「大帽山端記茶樓」。昨日（9日）端記茶樓於facebook帖文指，因應早前有確診者到訪，茶樓已暫停營業及徹底消毒，所有現存食物已銷毀，並已安排清潔公司進行霧化消毒。另外，茶樓於4月8日至15日停業1星期，其間會進行內部修葺及塗新油漆。

大帽山端記茶樓於facebook帖文指，因應早前有確診者到訪，茶樓已暫停營業及徹底消毒，所有現存食物已銷毀，員工均已佩戴個人防護裝備。（大帽山端記茶樓fb截圖）

大帽山端記茶樓於facebook發帖文指：「我們亦正密切留意新增個案與早前曾到訪茶樓的確診者有否關聯，我們決定暫時停業，至4月16日重新營業。」由於有客人擔心曾經接觸患者，他們曾向衛生防護中心查詢該確診者的到訪時間及詳細資料，但帖文前署方未有回覆。另外，茶樓職員工作時均有佩戴個人防護裝備，他們指暫未接獲員工報稱不適。

端記茶樓續指，為了保障客人的健康，茶樓已全面執行政府的規例，實施各項防範措施及要求。他們希望市民注意個人及公共衛生，「對於患者仍四處外出一事，我們表示十分無奈，希望同樣事情不會再次發生。」

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3月28日傍晚6時起全港食肆實施「限客令」政策內容：

為加強疫情防控，政府規定所有持牌的酒樓、食肆、咖啡店、酒吧等最多可接待的客人數量，為其提供座位數量的一半，而枱與枱之間最少要有1.5米距離或有其他分隔安排每枱不可多於4人，食肆內的顧客和工作人員均須佩戴口罩，進食期間除外。所有人進入食肆前須量體溫，店方也要提供消毒潔手液供進入店內人士使用。