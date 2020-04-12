口罩肺炎│藥房現口罩「藍山」多買有折扣　港產口罩銅鑼灣平50元

新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情持續，不過搶購口罩等防疫物資情景不再。近數日疫情開始減緩，今日（12日）在銅鑼灣和旺角一帶觀察，口罩價格已大幅回落，長期缺貨的兒童口罩亦有大量供應。多間藥房外貼上「清貨大減價」的字句，買兩盒可省5%至10%；港間藥房推出港產口罩，記者發現銅鑼灣的售價，比旺角一盒叫價300元便宜約50元。 有市民指現時口罩價格便宜，因此一次過「大手買入」五盒以備不時之需。

在4月12日銅鑼灣和旺角藥房所見，有藥房推買兩盒有優惠，節省5%至10%。（歐陽德浩攝）

港產口罩上市 最平230元​一盒

記者於今日（12日）到銅鑼灣和旺角一帶約10間藥房觀察，發現口罩價格已大幅回落，一盒150元至400元不等。除了常見的東南亞製口罩外，亦有來自內地、以及標明來自美國、加拿大、英國等地的口罩。而長期缺貨的小童口罩亦有供應，但價格未有下降，一盒約300元。

多間藥房亦售賣香港品牌或製造的口罩，如HW一盒250元、V CARE MASK一盒245元、Silver Ultra一盒138元（25個）、ZQ-II一盒230元等。然而，同款口罩如V CARE MASK，相隔一海竟相差50元，旺角藥房最貴售298元，銅鑼灣只賣250元。

藥房各出奇謀招徠顧客，如買兩盒送一升消毒酒精、兩盒優惠價等。（歐陽德浩攝）

店員口頭再有優惠

外科口罩供應增加，除了售價已由高峰期一盒50個800至900元「天價」回落，藥房亦紛紛推出優惠。有房標明一盒220元，買兩盒只需400元，折扣近一成（省40元）；有的則推買兩盒，加送一枝一公升裝消毒酒精。

此外，店員更向記者指可給予優惠，一盒150元的口罩減至125元。「四盒齊頭畀你啦，四盒500蚊（一盒125元）！」

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歐美「彈貨」致產品轉供港 店員：會繼續跌價

有店員表示，近日供應商的價格下調，致口罩相比之前便宜。亦有店員指「遲下肯定繼續跌㗎！」因歐美等地「賴貨」或以不達標的理由「彈貨」，廠家因此不敢出口往西方國家。或受此影響，有藥房的口罩堆如山，店外貼上「清貨大減價」、「全場貨品大減價」等字句；並各出奇謀招徠顧客，如買兩盒送一升消毒酒精、兩盒優惠價等。

市民梁先生今日路過旺角的藥房，發現口罩的價格為疫情以來最便宜，便購買五盒美國製口罩。（歐陽德浩攝）

市民一次買五盒：疫情以來最便宜

市民梁先生今日路過旺角的藥房，發現口罩的價格為疫情以來最便宜，便購買五盒美國製口罩，估計可使用至今年11月。他指，未知疫情會持續多久，亦擔心將來口罩的價格再次上漲，因此「大手買入」以備不時之需。