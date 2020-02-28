【黎智英被捕】黎智英被控兩罪5月應訊　10多名男女黎宅外開香檳

「壹傳媒」創辦人黎智英涉嫌非法集結及恐嚇記者被捕，今（28日）午他接受警方調查後獲准保釋離開，須於本年5月5日到東區法院應訊。今午4時許，黎智英由將軍澳壹傳媒大樓乘座駕返回其位於何文田的大宅，大宅外10多名與黎智英持不同意見的男女在場唱歌及開香檳。

【黎智英被捕】黎智英大宅外，有10多名與黎智英持不同意見的男女在場唱歌及開香檳。（蔡正邦攝）

警方重案組今早7時許登門搜查黎智英寓所，至早上8時許將黎智英帶到九龍城警署進一步調查，他涉嫌去年8.31反修例遊行中參與非法集結，以及涉嫌於2017年6月恐嚇記者，被控告非法集結及刑事恐嚇，須於5月5日於東區法院應訊。至中午約12時50分，黎智英離開九龍城警署，乘座駕前往將軍澳壹傳媒大樓，逗留約3小時後離開，登上座駕返回其位於何文田的大宅。

黎智英的私家車抵達前，大宅外來了一輛小巴，車上有10多名男女手持香檳、標語及便攜式廣播器落車，在黎宅前高呼口號。

至下午4時半，黎智英座駕抵達現場，在場男女未有阻止車輛進入大宅閘內，但立即開香檳及唱歌慶祝，惟黎智英沒有理會他們。其後10多名男女再登上一輛白色小巴離去。