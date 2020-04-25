軍事迷帶金屬探測器行山　黃泥涌峽道探出5米深埋30粒戰時彈殼

今日（25日）早上7時56分，有行山人士報案，指行經大潭黃泥涌峽道1條山徑時，於山邊發現30粒懷疑子彈殼，以及一批金屬裝置。警員接報到場調查，爆炸品處理課人員奉召趕到，於山徑檢獲約1公斤二戰時期彈藥及一些炮彈組件作進一步檢驗。案件列作發現彈藥，交由爆炸品處理課跟進。據了解，現場檢獲的物品包括30粒戰時彈殼及迫擊炮組件，據知當中有完整子彈。 發現該批子彈殼的Timothy是來自美國的軍火迷，其祖父為二次大戰士兵，他自幼對軍事資訊感興趣。Timothy表示移居香港約1年，每星期行山1次，今早他帶備金屬探測器行山，並於地下5米深位置發現戰時子彈殼。

發現彈殼、來自美國的外籍軍火迷Timothy指，今早他帶備金屬探測器行山，並於地下5米深位置發現戰時子彈。（郭倩雯攝）

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發現彈殻並報案的Timothy是美國人，婚後移居香港，現時任職教師。他稱，其祖父為二次大戰時的士兵，故他對軍事歷史甚具興趣。故此，他每星期均會抽空到郊區遠足，並帶着從網上購入、價值約300多美金（港幣約$2,325）的「地下金屬探測器」到山徑探測。

今早6時許，Timothy獨自到黃泥涌峽道遠足，行到現場位置時，金屬探測器發出提示，他懷疑地下5米深處埋有懷疑戰時彈藥，遂報警。他指這是自己歷來首次發現危險品。