【炸彈疑雲】大埔墟站路軌現可疑物　EOD引爆證非爆炸品

今早(5日)8時半，大埔墟站路軌位置疑有可疑物品，警方接報後到場調查，車站一度需要暫時關閉，東鐵線服務受阻。爆炸品處理課到場調查後，確認該個鞋盒形狀的物品並非爆炸物，東鐵線服務目前已陸續回復正常。 警方其後表示，由於警方早前收到網上資料，將於重要設施放置炸彈，是次事件中可疑物以牛皮及皺紋膠紙包裹，相信有人故意引起恐慌。

大埔墟站路軌出現可疑物品，列車服務一度需暫停。（黃偉民攝）

大埔墟站路軌現可疑物 EOD到場確認無爆炸物

今早(5日)8時半，港鐵職員於大埔墟站發現一個可疑物，警方及消防到場協助。

大埔警區署理助理指揮官(刑事)署理警司郭溢樑表示，警方今早接報大埔墟火車站，往紅磡方向對開路軌位置，發現鞋盒大小的可疑物品，及後立即封鎖現場並協助在場人士離開。爆炸品處理課於9時半到場引爆，檢查後確認可疑物非爆炸品，而盒內並無任何物品。

警：有人故意引起恐慌

郭溢樑表示，由於警方早前收到網上資料，指將於重要設施放置炸彈，是次事件中可疑物以牛皮及皺紋膠紙精心包裹，放置的位置亦有可疑，相信「有人故意製造外面睇落似炸彈既物件引起恐慌」，案件現列作炸彈嚇炸案。

他續指，過去的周日有「極端暴力份子」首次於港鐵車廂放置炸彈，炸彈最後炸開；而過去一周警方接獲多宗縱火﹑可疑物品發現以及發現炸彈案件，強調這些均為嚴重罪行，縱火及非法引爆炸彈，可判終身監禁，使用炸藥可判監20年，藏有炸藥可判監14年，而炸彈嚇炸則可判處監禁五年。郭溢樑表示，「警方強烈譴責極端暴力分子放置可疑炸彈的行為」，又指此類可疑物品一般市民無分辨真偽，若鬆懈有機會造成傷亡。

鐵路警區副指揮官黃浩瀚警司表示，相關可疑盒子亦沒有寫上任何字句，相信有人放置於路軌，目前案件由大埔重案組跟進調查。

車站一度需關閉 列車服務受阻

港鐵今早表示，為配合大埔站的警方行動，車站一度需要暫時關閉，大學至太和站服務暫停，紅磡至大學站維持10分鐘一班車，太和至上水站維持10分鐘一班車，太和站暫停服務，港鐵免費接駁巴士到達協助。至早上約11時許，大埔墟站事件已處理完畢，東鐵綫服務將陸續回復正常。

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各區近日現多宗爆炸案

昨晚（4日）近11時許，荔枝角政府合署殘廁及美孚地鐵站出口位置，分別發生爆炸及縱火案，案件交深水埗重案組接手調查。

本月初（2日），東鐵綫羅湖站位置，有職員發現列車內有一個膠袋，帶至月台發現可疑電線裝置，物品一度起火及冒煙。警方及後封站調查，上水往來羅湖的列車服務暫停，爆炸品處理課調查後發現膠袋內有兩個爆炸裝置。事件發生後，有Telegram頻道承認責任。

另外，1月28日，警方接報指於深圳灣口岸公廁外有可疑物品，爆炸品處理課人員其後到場調查。另外，1月27日，明愛醫院急症室廁所、佐敦道佐治五世紀念公園殘廁亦先後發生爆炸及起火案，當中部份事件事後有Telegram頻道認責。