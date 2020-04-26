洪水橋奪命火│住戶稱消防喉無水　區議員：供水正常　水掣未開

元朗洪水橋翠珊園奪命火警，釀成1死4傷慘劇，其中37歲男住戶及其3歲兒子均情況危殆，據了解父子需要插喉治療。 另外，有街坊昨晚（25日）同心協力救火救人，曾有人指事發時消防喉無水，引起住客疑慮，當區區議員指經調查後，相信為當時消防喉的水掣未有扭開，而大廈消防系統於1年前完成檢查。協助救人的李生表示，當時「啲煙已經熏緊出嚟，我搵唔到（水掣）」，大廈消防系統經檢查後，亦證實供水正常。

【洪水橋奪命火】政府化驗師及鑑證科人員攜同工具，到場進行調查。（蔡正邦攝）

大火令涉事家庭1死4傷，傷者包括37歲男戶主、34歲女戶主、5歲長女及3歲次子，而1歲男嬰則傷者不治。男戶主昨日送院後情況嚴重，其後傷勢惡化，與次子均情況危殆，而女戶主與女兒均情況穩定。

昨晚有住戶指火警發生時，大廈消防喉無法射水，屏山南區議員梁德明於社交媒體上表示，經了解後，相信該位住戶未有扭開來水掣，又引述大廈法團主席向指大約1年前已完成消防檢查，且取得證書，但相信有住戶因滴水問題，將消防來水掣關閉。

另外，梁德明指經消防人員調查後，初步相信起火原因無可疑，而消防人員昨晚進入單位，同時發現屋內其他插蘇位置已燒焦。記者今日到涉事樓層查看，發現消防警鐘被打破，而消防喉則被拖出，來水掣則在消防系統內，設備表面未見有異。

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協助救火的住客李先生昨日曾表示，他曾嘗試拖消防喉救火時，但消防喉無水供應。李生今日憶述事件，指當時衝到1樓打破警鐘，又將消防喉拖出，但沒有水射出，當時亦疑惑是否另有水掣要開，惟「啲煙已經熏緊出嚟，我搵唔到（水掣）」，他亦只能離開現場位置，消防及後與他上樓檢查，證實供水系統正常。

消防處發言人表示，昨晚7時36分接獲報案，人員於7時42分抵達現場，而火警則於7時59分撲滅，事件中消防處共出動8輛消防車﹑5輛救護車﹑1輛流動傷者治療車及1輛輔助醫療裝備車。另外，昨日消防員檢查過大廈消防喉供水系統，並無發現異樣，供水系統正常。

翻查資料，使用消防喉轆應先敲碎火警鐘玻璃，以確保火警鐘響起及啟動消防泵，其後扭開喉轆來水掣，再將封起喉嘴的玻璃打破，拉出消防喉，最後將喉嘴掣開啟，集中射向火源底部。