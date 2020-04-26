洪水橋奪命火│嬰兒音樂盒電池釀火警　母欲闖火海救1歲愛兒無果

元朗洪水橋翠珊園昨日發生奪命火警，釀成1死4傷慘劇。據了解，火警發生時，慘死1歲男嬰被放在客廳雪櫃旁的搖籃內，母親稱自己當時在睡房，開門查看才發現客廳陷火海，慌惶關門躲避，定神後才驚醒仍在襁褓中的幼子被獨留在搖籃內。她曾嘗試再開門救愛兒，卻因門柄已燒至燙手，未能開門，只能在窗邊呼救，最終男嬰多處燒傷身亡。調查人員今（26日）重回現場調查，現場消息指，火警並非因雪櫃短路引致，調查人員於灰燼內發現電池殘骸，不排除與嬰兒音樂盒有關。

起火單位燒至嚴重熏黑，牆身及家具燒焦。（余睿菁攝）

火場遺下一隻懷疑小童手鈪。（余睿菁攝）

起火現場為洪水橋翠珊園14座1樓一單位，共住有一家五口，分別是37歲男戶主、34歲女戶主、5歲長女、3歲次子及尚未懂走路的1歲孻子。事發時，男戶主在大廈樓下，僅妻子及3名子女留在家中。昨（25日）晚上7時許，位於客廳的雪櫃一帶突然起火，當時身在睡房的女戶主，一打開房門，便發現火勢猛烈，趕忙躲回房間內暫避，片刻後才驚醒幼子仍在雪櫃旁邊的搖籃內，欲開門衝入火海救人，卻因門柄太熱，未能成功，只能待在房間及向窗外呼救。

其後，大批街坊爬梯上簷篷救人，有救人街坊事後憶述，曾聽到嬰兒哭喊聲，但因火勢猛烈已未能將他救走，只能破窗救出被困睡房內的女戶主及一對子女，而男嬰被消防員救離火場時，已全無反應。

至今日上午10時許及下午1時許，多個部門的調查人員到起火單位調查，包括政府化驗所、鑑證科、機電署及消防處等。現場消息指，經進一步調查後，火警不是由雪櫃短路引致，人員在雪櫃附近的的灰燼內發現一次性的電池殘骸，不排除是屬於嬰兒音樂盒內的電池，正調查是否與火警有關。

另外，記者今早到場查看，發現涉事單位外牆部份熏黑，窗花破裂剩下部份殘枝，而簷篷則遺下脫落的窗戶﹑鐵梯等等，相信為昨天協助救人的街坊留下。而由窗戶可見，洗手間的衣物留下熏黑痕跡，而旁邊的房間亦一片漆黑。

今早可見涉事單位外牆熏黑，簷篷遺下鐵梯等物資有待清理。（陳永武攝）

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