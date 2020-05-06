網上賭場6倍利潤誘港人做中介　17艇仔一年賺1.3億元　洗黑錢落網

警方進行打擊非法收受賭注及洗黑錢活動的「玄奧行動」，昨（5日）在新界多處地方拘捕17名海外賭博網站本地中介人（艇仔），他們協助海外賭博網站招攬本地賭客，賭博網以高回報招攬這些艇仔，用1000元成本，就能賺取7000元利潤，獲利高達6倍，17人一年月賺取逾1.3億元。警方行動中撿獲一批手機、手提電腦及銀行卡，並凍結450萬元的銀行戶口。

（黃偉民攝）

毒品調查科財富調查組收到情報顯示，本港有多名人士任職一個海外非法賭博網站的中介人（艇仔），非法向賭客賺取利潤。案件中，警方共拘9男8女，年齡介乎22歲至58歲。該海外非法賭博網站提供21點、輪盤、撲克等多個賭博遊戲。表面上以積分賭博，實際上以現金換取積分。艇仔以約1000元成本，能賺取7000元利潤，獲利高達6倍。

艇仔低價買積分 高價售本地賭客

毒品調查科財富調查組署理警司鄒祥有表示，賭博集團在港招攬艇仔，他們在該海外非法賭博網站以1元購入4分網站積分，再透過社交網站或第三方介紹招攬賭客，並以2元1分售予賭客圖利。艇仔其後會指示賭客以銀行戶口或網上支付工具付款，亦會應賭客要求，將分數兌換現金。鄒祥有續指，他們會利用個人及同黨的儲值支付工具或銀行戶口作掩飾，甚至到找換店提取現金「洗錢」。

經調查後，警方相信集團於2017年12月至2019年1月期間，共處理約1.3億元。警方昨（5日）於新界以涉嫌串謀非法收受賭注及洗黑錢拘9男8女，年齡介乎22歲至58歲。17名被捕人中，有擔任艇仔及洗黑錢的角色，凍結涉款450萬元的銀行戶口。行動中，警方檢走銀行卡、手提電話及電腦進行調查，不排除有更多人被捕。

警方表示會繼續與找換店及金管局聯繫，如發現有不尋常情況會通知金管局跟進，他又根據香港法例第148章《賭博條例》，巿民向收受賭注者投注即屬違法，最高可處罰款1萬元及監禁3個月；另外，任何人如非法收受賭注，一經定罪，最高可處罰款500萬元及監禁7年。即使賭博網站可能不在香港，但若然在香港參與相關網站的運作，亦可能干犯相關賭博條例；市民亦不應為獲取報酬或任何原因，以自己名義或借出自己的戶口協助他人處理來歷不明的金錢，否則可能會干犯「洗黑錢」罪行。根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25條，「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）乃嚴重的罪行，一經定罪，最高刑罰為監禁14年及罰款500萬元。