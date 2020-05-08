士沙私吞毒品｜被捕警署警長　20年前為金牌臥底　曾獲曾蔭培嘉許

西九龍總區反黑組警署警長（俗稱「士沙」）涉私吞冰毒案，昨晚（7日）再多1名同隊男警被捕，令被捕警員增至2人。案中被捕的姓許（41歲）士沙，原來20年前為金牌臥底，屢破大案，更曾獲時任警務處處長曾蔭培嘉許。

據警方刊物《警聲》報道，許於2000年曾因執行反三合會行動，表現出專業精神及盡忠職守，拘捕及檢控4名毒販、15名三合會活躍份子，以及瓦解荃灣區2個三合會匪黨，獲時任警務處處長曾蔭培頒發獎狀，以示褒勉。2014年，許亦獲頒發警察長期服務獎章。

上周參與調查億元毒品案

上周二（4月28日），警方破獲歷年最大宗冰毒案，許及其隊伍亦有份參與。詎料昨日（5月7日）旺角特別職務隊在尖沙咀帝苑酒店的反毒行動中，許卻涉嫌私吞冰毒被捕，與他一同被捕的43歲及29歲男女，2人均有藏毒案底，被捕女子曾涉1宗「襲擊致造成身體傷害」案及1宗偽鈔案，有指她因棄保潛逃被通緝。

據悉，警方會全力調查許的財務狀況，並會調查警長及其同隊人員曾接觸過的案件、證件及人士。警察公共關係科發言人指，警方會全面檢視涉案警員參與過的其他案件，又指對於有人員涉及嚴重罪行被捕感到非常痛心，非常重視人員的操守和誠信，不會姑息違法或違紀的人員，會公平公正、嚴肅地調查所有相關個案，絕不偏私。