【和你sing】ifc百人聚集　逾100警入商場驅散　記者中胡椒噴劑

近日本港疫情顯著緩和，陸續再有人在網上發起反對《逃犯條例》集會。今日（8 日）下午1時許，有市民發起「中環和你Sing」活動，在中環ifc中庭大合唱。大批警員到商場開咪警告市民違反限聚令，百多名警員在中庭驅散市民。警員並一度施放胡椒噴劑，其間社民連成員「阿牛」曾健成，遭到警方以違反「限聚令」票控。至下午約2時許，在場警員陸續離開商場。

社民連成員「阿牛」曾健成遭到警方以違反「限聚令」票控。（郭倩雯攝）

【1420】現場可見，ifc內的警員已經離開，中庭位置亦已經解封，商場保安員在場視察情況。

【1416】兩名男子指於Apple Store對開位置，他們被警方以違反「限眾令」為由票控。其中一名白衫男子表示，事發時遭到警員拉扯，之後警員檢查他們的身份證。白衫男向記者指，他與友人當時向警員解釋，自己為了購買電話到場。

【1413】社民連成員「阿牛」曾健成表示，他今日下午約1時到場，他指到場不足1分鐘被警員包圍。當時他位於橙色膠帶封鎖線內，當時只是得他一人，警員指他違反限眾令。他指要求警員提供證據，列明他違反限眾令原因。阿牛指對於被票控感到不公，他稱會就此情況上訴。

【1410】現場可見，ifc商場內有部分商舖已經落閘，附近有少數市民圍觀。大約半百名警員於中庭位置，以橙色膠帶拉起封鎖線。

【1406】社民連成員「阿牛」曾健成與警員爭執，他不滿警員要求他提供個人資料。

多名警員進入商場，其間有警員施放胡椒噴劑，有兩名記者中椒。（郭倩雯攝）

【1354】於Apple Store對開位置，社民連成員「阿牛」曾健成遭到警方以違反「限聚令」票控。其間10多名警員將他包圍，阿牛亦以手機拍攝情況。

【1351】至少2名人士被多名警員包圍，其間一名被包圍的黑衫女子，以手機反攝在場警員。警方亦架起封鎖線，阻止傳媒進入中庭位置。

【1348】商場內近100名警員在場戒備，警員亦手持盾牌，警察公共關係科人員在場拍攝示威者情況。

【1343】一名相信為浸大的學生記者，被在場警員帶走，其後警員將他帶入升降機。現場可見，他被帶上警車離開。

【1340】商場內一名女子一度舉起單據，她指證明自己是一人到場行街。

【1335】其間多名市民在場圍觀。警員以大公要求在場人士離開，並指他們為參與非法集會。

【1330】大約100名警員進入 ifc商場，其間有警員施放胡椒噴劑，有兩名記者中椒，他們坐在地面洗眼。

【1327】大批警員到商場開咪警告市民違反限聚令，其後約100名警察在中庭位置，拉起橙色膠帶驅散市民。