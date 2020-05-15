監警會稱警方7.21錯失介入良機　遇襲廚師唔收貨：無釐清多個重點

反修例風波持續未完，過去一年的連場衝突，本港出現警民對立的情況，其中去年「7.21元朗事件」被視為警民關係的轉捩點。監警會去年7月設立專案組審視反修例相關大型公眾活動，今日（15日）下午發表報告，備受關注的「7.21元朗事件」為其中一個獨立章節。報告中稱，就721事件，警方低估了事發前的情報，錯失不少介入事件的良機；又指「7.21」事件中出現的「警黑勾結」的指控，警方未及時澄清，加劇反修例示威者對警方的不滿，進一步推動了示威的發展。 廚師蘇先生於去年7.21當晚，於YOHO MALL下班後，在街頭遇上白衣人，無辜慘遭多人用藤條打至「背脊開花」，他對監警會報告「唔收貨」，形容是「中學專題報告」，根本沒有釐清多個重點。他強調，要釋除市民對警方的仇恨，成立「獨立調查委員會」是第一步。

2019年7月21日晚，廚師蘇先生於元朗YOHO MALL下班後，在街頭遭多名白衣人襲擊，被人用藤條打至「背脊開花」。（資料圖片／香港01記者攝）

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蘇先生形容報告為「中學專題報告」，只是從不同渠道收集資料，再直述一次事發經過，「中學生做專題咁，其實一間出版社都做到資料搜集」。他對報告「唔收貨」，認為監警會提出的「警方早應有所警惕、應明顯感受市民不安、明顯警方沒有採取行動」等說法是常識。蘇先生直斥，報告根本沒有釐清多個重點，包括當晚999電話不斷湧入為何警方無反應、警員為何遲到現場、有否警黑勾結等，他更不接受警監會稱「警司拍白衣男子肩膀，只是『輕拍肩膀不代表勾結』的解釋」。

至於監警會建議警務處日後要及時搜集情報及加強公眾溝通，蘇先生認為該2項建議均無意義，因當日網上熱議白衣人會襲擊示威者的事宜，「根本唔係無及時了解情報，而係無理會情報」。

對監警會不抱期望 強調要成立「獨立調查委員會」

蘇先生直言對沒有調查權的監警會從來不抱期望，今日報告出爐後，他失笑稱，「果然冇令我失望，因為我本身都冇期望過」。作為其中一個受害者，他認為政府若想釋除港人對警方的仇恨，成立「獨立調查委員會」是第一步，「起碼有個機制去獨立調查」。

元朗721事件時間線：

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監警會主席梁定邦稱，報告是將事實鋪陳出來，旨在釐清事實，並非調查任何投訴或個別警員在行動中的行為。報告中指，就721事件，警方低估了事發前互聯網資訊及區議員提供的情報，錯失及早介入事件的良機，引致對警方的投訴以及嚴重指控。至於「7.21」事件導致有「警黑勾結」的指控，報告中稱，警方未及時澄清及申明沒有警黑勾結的指控，令揣測在示威者心中札根，並成為日後示威活動強大且持久的推動力。

報告中指出若將來發生類似事件，建議警方應高調派員駐守，密切監察人群動向，可即要求增援；在現場設立警方防線，阻止市民靠近聚集的人群；就網上出現散播警方行動不當行為的指控時，警方應加強與公眾人士溝通，讓市民得知警方已經採取、正在採取執法行動等。