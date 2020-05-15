【監警會報告】四情報預示7.21元朗事件　警知白衣人聚集無變陣

監警會《關於2019年6月起〈逃犯條例〉修訂草案引發的大型公眾活動及相關的警方行動》專題審視報告今日出爐，最受市民關注的7.21事件列為獨立篇章。報告顯示，在7.21發生前已有多種預兆，如7.16的放映會糾紛、網上流傳具體號召行動、有區議員提供訊息、市民當日傍晚致電報案等。報告引述警方講法指，白衣人聚集鳳攸北街期間，因沒有「破壞社會安寧或犯罪行為」，故沒有驅散，憂演變為街頭衝突，其時派駐元朗警區的新界北總區最高指揮部，曾3度就市民舉報聯絡警察總部最高指揮，但警察總部維持優先處理港島區。 監警會形容，7.21事件導致「警黑勾結」指控，指「傳言」甚囂塵上，因警隊沒有及早掌握機會澄清，令該指控成為日後示威各升級的口號。

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7.16放映會有先兆

報告指，在7月16日一場一場有關警暴影片放映會上已發生過兩批人衝突，片段顯示部份白衣人打路過的兩名年輕人。自該晚起互聯網開始出現「光復元朗」及21日集會的消息，同時有網民呼籲元朗村民「保衛家園」。

警曾向鄉事套料

報告引述警方提到，有元朗區刑事警務人員於7月18日的鄉事委員會活動中，向部份元朗圍村代表詢問有關網上號召，大部份圍村代表否認知情，及否認會於21日有任何行動計劃。

互聯網流傳具體號召行動

7月20日凌晨，連登討論區有貼文，稱將有黑社會幫派召集於21日追擊黑衣人。晚上該討論區再有貼文表示，黑社會成員將用竹枝打黑衣人和年輕人。21日下午約6時，連登討論區再有貼文提醒，已有白衣人聚集。

撐警人士提「藤條教仔」、「有好戲睇」

20日的「守護香港」撐警集會上，有發言人明言要用「藤條教仔」，有集會人士接受電視台訪問時，指傳媒應於21日到元朗，稱「將會有一場好戲睇」，事後被該電視台認出他有份手持木棍衝進元朗站襲擊。

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區議員轉介Whatsapp訊息

區議員麥業成於7月21日中午向警民關係組提供Whatsapp號召訊息，麥業成獲對方保證會派警巡邏西鐵站附近。警方於21日傍晚6時啟動元朗警區行動室監察區內情況。

市民傍晚起致電報案

警方於21日晚上約7時起接獲數百次市民來電，指白衣人鳳攸北街及鳳琴街聚集。刑事應變小隊於上述時段5次到報案所述地點，但認為「沒有任何破壞社會安寧或犯罪行為」。

報告披露警方記錄，指晚上8時至9時，新界北總區最高指揮部，三度就舉報聯絡警察總部，但警察總部維持優先處理港島區。

於晚上10時52分，第一輛巡玀車的3名警到達元朗站G1出口，見到大批白衣人情緒激動，考慮到規模，認為無法應付，向直屬警長匯報後，獲警區行動室指示撤退候增援。

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報告︰警方低估互聯網訊息

監警會表示，會方沒有法定權限或能力審查「警黑勾結」指控，指只能由執法機關調查。但就7.21的部署，監警會認為「警方低估了互聯網訊息對推動示威活動的影響力」，當有途人被藤條攻擊後，白衣人明顯已對公共安全構成威脅。

應高調駐守以示防範

監警會認為，警方當日錯失不少處理事件的良機，雖然人手有限，但認為元朗警區行動室能夠派應變小隊高調駐守現場監察動向，由警民關係組邀請鄉事委員會或區議員從中斡旋，可及早防範。另外，監警會多次指出，999控制台須檢討系統應付異常壓力的效能。

早侯命或可避免車廂內襲擊

並指出事件關鍵時刻是晚上10時42分至11時14分，如快速應變部隊能更早部署候命，可更快到達事發現場，車廂內襲擊事件便可能避免，又或能夠捕部份白衣人。

至凌晨零時半許，約30名白衣人返回元朗站J出口，雙方辱罵情況升級，哨站警向行動室匯報報，警方仍決定部署到英龍圍，及後從直播看到白衣人襲擊黑衣人明顯較多，令「警黑勾結」指控加快傳播。

監警會認為，先到達元朗站的三名警不應立即撤退，至少顯示有警察在場。另外首批快速應變部隊於11時15分抵站，只餘下部份正離開的白衣人，雖然並無足夠理由單憑衣服顏色拘捕，但觀乎他們一行40人不尋常地逆向跑，及綜合港鐵警方觀察哨站稍早情報，應截停查問並登記個人資料。

無及早掌握機會向公眾解釋

監警會翻閱7.21後網上有關「警黑勾結」的言論，認為「只是建基於7月21日連串事件的揣測」，包括指揮官回應現場傳媒時聲言沒有看手錶，及在臨時簡報會上的答覆「引起謠言」，警方沒有在「傳言發酵之際」及早解釋，翌日新聞發布會上亦未能提到有佐證的否認，助長了「揣測」，並在示威者心中紮根。